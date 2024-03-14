SegnaliSezioni
Aiham Imad Mudheher Al Saadi

AYHAM

Aiham Imad Mudheher Al Saadi
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 634%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 612
Profit Trade:
1 403 (87.03%)
Loss Trade:
209 (12.97%)
Best Trade:
64.06 USD
Worst Trade:
-71.16 USD
Profitto lordo:
6 648.09 USD (390 101 pips)
Perdita lorda:
-1 885.42 USD (152 182 pips)
Vincite massime consecutive:
166 (533.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
621.38 USD (91)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
99.40%
Massimo carico di deposito:
61.32%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
39.37
Long Trade:
821 (50.93%)
Short Trade:
791 (49.07%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
2.95 USD
Profitto medio:
4.74 USD
Perdita media:
-9.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.98 USD (2)
Crescita mensile:
1.44%
Previsione annuale:
17.45%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
120.98 USD (2.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (120.98 USD)
Per equità:
76.12% (1 344.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD. 989
AUDCAD. 349
GBPJPY. 65
GBPUSD. 62
CHFJPY. 40
USDJPY. 36
NZDCAD. 19
EURCHF. 14
AUDUSD. 7
GBPCAD. 7
EURJPY. 7
EURGBP. 6
USDCHF. 5
XAUUSD. 3
EURAUD. 2
GBPAUD. 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD. 3.4K
AUDCAD. 661
GBPJPY. 122
GBPUSD. 115
CHFJPY. 303
USDJPY. 49
NZDCAD. 30
EURCHF. 26
AUDUSD. 14
GBPCAD. 11
EURJPY. 23
EURGBP. 4
USDCHF. 7
XAUUSD. 1
EURAUD. 1
GBPAUD. 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD. 172K
AUDCAD. 12K
GBPJPY. 17K
GBPUSD. 2.5K
CHFJPY. 17K
USDJPY. 6.8K
NZDCAD. 2.8K
EURCHF. 1.5K
AUDUSD. 1K
GBPCAD. 1.1K
EURJPY. 2.8K
EURGBP. 356
USDCHF. 673
XAUUSD. 75
EURAUD. 133
GBPAUD. 189
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.06 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 91
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +533.00 USD
Massima perdita consecutiva: -30.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopFXGlobal-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 12:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 14:26
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 20:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
