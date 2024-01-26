SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pi TFEX
Ittidate Rujiwasin

Pi TFEX

Ittidate Rujiwasin
0 inceleme
91 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -40%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
858
Kârla kapanan işlemler:
499 (58.15%)
Zararla kapanan işlemler:
359 (41.84%)
En iyi işlem:
5 273.25 THB
En kötü işlem:
-4 870.83 THB
Brüt kâr:
194 696.55 THB (8 945 pips)
Brüt zarar:
-284 529.69 THB (10 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3 018.50 THB)
Maksimum ardışık kâr:
11 673.02 THB (17)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
20.44%
Maks. mevduat yükü:
95.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
435 (50.70%)
Satış işlemleri:
423 (49.30%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-104.70 THB
Ortalama kâr:
390.17 THB
Ortalama zarar:
-792.56 THB
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-21 902.94 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-21 902.94 THB (13)
Aylık büyüme:
8.00%
Yıllık tahmin:
94.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102 169.40 THB
Maksimum:
115 540.48 THB (36.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.69% (115 540.48 THB)
Varlığa göre:
12.81% (11 780.00 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
S50H25 280
S50M25 116
S50U25 115
S50M24 99
S50H24 95
S50U24 71
S50Z24 64
S50Z25 9
GOM24 5
GOM25 2
GOH25 1
GOU25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
S50H25 -1.4K
S50M25 -462
S50U25 348
S50M24 -614
S50H24 128
S50U24 -94
S50Z24 -659
S50Z25 47
GOM24 -97
GOM25 41
GOH25 7
GOU25 -81
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
S50H25 -1.8K
S50M25 -573
S50U25 671
S50M24 -536
S50H24 210
S50U24 154
S50Z24 21
S50Z25 82
GOM24 -90
GOM25 45
GOH25 9
GOU25 -82
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 273.25 THB
En kötü işlem: -4 871 THB
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +3 018.50 THB
Maksimum ardışık zarar: -21 902.94 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopTraderCo-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TopTraderCo-Live
1.33 × 3
My TFEX trading history
İnceleme yok
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.29 04:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 02:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
