İşlemler:
858
Kârla kapanan işlemler:
499 (58.15%)
Zararla kapanan işlemler:
359 (41.84%)
En iyi işlem:
5 273.25 THB
En kötü işlem:
-4 870.83 THB
Brüt kâr:
194 696.55 THB (8 945 pips)
Brüt zarar:
-284 529.69 THB (10 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3 018.50 THB)
Maksimum ardışık kâr:
11 673.02 THB (17)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
20.44%
Maks. mevduat yükü:
95.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
435 (50.70%)
Satış işlemleri:
423 (49.30%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-104.70 THB
Ortalama kâr:
390.17 THB
Ortalama zarar:
-792.56 THB
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-21 902.94 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-21 902.94 THB (13)
Aylık büyüme:
8.00%
Yıllık tahmin:
94.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102 169.40 THB
Maksimum:
115 540.48 THB (36.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.69% (115 540.48 THB)
Varlığa göre:
12.81% (11 780.00 THB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|S50H25
|280
|S50M25
|116
|S50U25
|115
|S50M24
|99
|S50H24
|95
|S50U24
|71
|S50Z24
|64
|S50Z25
|9
|GOM24
|5
|GOM25
|2
|GOH25
|1
|GOU25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|S50H25
|-1.4K
|S50M25
|-462
|S50U25
|348
|S50M24
|-614
|S50H24
|128
|S50U24
|-94
|S50Z24
|-659
|S50Z25
|47
|GOM24
|-97
|GOM25
|41
|GOH25
|7
|GOU25
|-81
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|S50H25
|-1.8K
|S50M25
|-573
|S50U25
|671
|S50M24
|-536
|S50H24
|210
|S50U24
|154
|S50Z24
|21
|S50Z25
|82
|GOM24
|-90
|GOM25
|45
|GOH25
|9
|GOU25
|-82
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 273.25 THB
En kötü işlem: -4 871 THB
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +3 018.50 THB
Maksimum ardışık zarar: -21 902.94 THB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopTraderCo-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My TFEX trading history
İnceleme yok
