Ittidate Rujiwasin

Pi TFEX

Ittidate Rujiwasin
0 comentarios
102 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -41%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
929
Transacciones Rentables:
543 (58.44%)
Transacciones Irrentables:
386 (41.55%)
Mejor transacción:
5 273.25 THB
Peor transacción:
-4 870.83 THB
Beneficio Bruto:
202 119.55 THB (9 356 pips)
Pérdidas Brutas:
-294 811.94 THB (11 272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (3 018.50 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
11 673.02 THB (17)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
20.44%
Carga máxima del depósito:
95.83%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.80
Transacciones Largas:
498 (53.61%)
Transacciones Cortas:
431 (46.39%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-99.78 THB
Beneficio medio:
372.23 THB
Pérdidas medias:
-763.76 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-21 902.94 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21 902.94 THB (13)
Crecimiento al mes:
-0.55%
Pronóstico anual:
-4.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
102 169.40 THB
Máxima:
115 540.48 THB (36.87%)
Reducción relativa:
De balance:
48.69% (115 540.48 THB)
De fondos:
12.81% (11 780.00 THB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
S50H25 280
S50M25 116
S50U25 115
S50M24 99
S50H24 95
S50Z25 80
S50U24 71
S50Z24 64
GOM24 5
GOM25 2
GOH25 1
GOU25 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
S50H25 -1.4K
S50M25 -462
S50U25 348
S50M24 -614
S50H24 128
S50Z25 -45
S50U24 -94
S50Z24 -659
GOM24 -97
GOM25 41
GOH25 7
GOU25 -81
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
S50H25 -1.8K
S50M25 -573
S50U25 671
S50M24 -536
S50H24 210
S50Z25 25
S50U24 154
S50Z24 21
GOM24 -90
GOM25 45
GOH25 9
GOU25 -82
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 273.25 THB
Peor transacción: -4 871 THB
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +3 018.50 THB
Pérdidas máximas consecutivas: -21 902.94 THB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TopTraderCo-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TopTraderCo-Live
1.67 × 3
My TFEX trading history
