Total de Trades:
929
Transacciones Rentables:
543 (58.44%)
Transacciones Irrentables:
386 (41.55%)
Mejor transacción:
5 273.25 THB
Peor transacción:
-4 870.83 THB
Beneficio Bruto:
202 119.55 THB (9 356 pips)
Pérdidas Brutas:
-294 811.94 THB (11 272 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (3 018.50 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
11 673.02 THB (17)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
20.44%
Carga máxima del depósito:
95.83%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.80
Transacciones Largas:
498 (53.61%)
Transacciones Cortas:
431 (46.39%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-99.78 THB
Beneficio medio:
372.23 THB
Pérdidas medias:
-763.76 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-21 902.94 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21 902.94 THB (13)
Crecimiento al mes:
-0.55%
Pronóstico anual:
-4.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
102 169.40 THB
Máxima:
115 540.48 THB (36.87%)
Reducción relativa:
De balance:
48.69% (115 540.48 THB)
De fondos:
12.81% (11 780.00 THB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|S50H25
|280
|S50M25
|116
|S50U25
|115
|S50M24
|99
|S50H24
|95
|S50Z25
|80
|S50U24
|71
|S50Z24
|64
|GOM24
|5
|GOM25
|2
|GOH25
|1
|GOU25
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|S50H25
|-1.4K
|S50M25
|-462
|S50U25
|348
|S50M24
|-614
|S50H24
|128
|S50Z25
|-45
|S50U24
|-94
|S50Z24
|-659
|GOM24
|-97
|GOM25
|41
|GOH25
|7
|GOU25
|-81
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|S50H25
|-1.8K
|S50M25
|-573
|S50U25
|671
|S50M24
|-536
|S50H24
|210
|S50Z25
|25
|S50U24
|154
|S50Z24
|21
|GOM24
|-90
|GOM25
|45
|GOH25
|9
|GOU25
|-82
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
Mejor transacción: +5 273.25 THB
Peor transacción: -4 871 THB
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +3 018.50 THB
Pérdidas máximas consecutivas: -21 902.94 THB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TopTraderCo-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
TopTraderCo-Live
|1.67 × 3
My TFEX trading history
