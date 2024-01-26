- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
858
Profit Trade:
499 (58.15%)
Loss Trade:
359 (41.84%)
Best Trade:
5 273.25 THB
Worst Trade:
-4 870.83 THB
Profitto lordo:
194 696.55 THB (8 945 pips)
Perdita lorda:
-284 529.69 THB (10 798 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3 018.50 THB)
Massimo profitto consecutivo:
11 673.02 THB (17)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
20.44%
Massimo carico di deposito:
95.83%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
435 (50.70%)
Short Trade:
423 (49.30%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-104.70 THB
Profitto medio:
390.17 THB
Perdita media:
-792.56 THB
Massime perdite consecutive:
13 (-21 902.94 THB)
Massima perdita consecutiva:
-21 902.94 THB (13)
Crescita mensile:
8.17%
Previsione annuale:
101.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102 169.40 THB
Massimale:
115 540.48 THB (36.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.69% (115 540.48 THB)
Per equità:
12.81% (11 780.00 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|S50H25
|280
|S50M25
|116
|S50U25
|115
|S50M24
|99
|S50H24
|95
|S50U24
|71
|S50Z24
|64
|S50Z25
|9
|GOM24
|5
|GOM25
|2
|GOH25
|1
|GOU25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|S50H25
|-1.4K
|S50M25
|-462
|S50U25
|348
|S50M24
|-614
|S50H24
|128
|S50U24
|-94
|S50Z24
|-659
|S50Z25
|47
|GOM24
|-97
|GOM25
|41
|GOH25
|7
|GOU25
|-81
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|S50H25
|-1.8K
|S50M25
|-573
|S50U25
|671
|S50M24
|-536
|S50H24
|210
|S50U24
|154
|S50Z24
|21
|S50Z25
|82
|GOM24
|-90
|GOM25
|45
|GOH25
|9
|GOU25
|-82
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopTraderCo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TopTraderCo-Live
|1.33 × 3
My TFEX trading history
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
68K
THB
THB
91
0%
858
58%
20%
0.68
-104.70
THB
THB
49%
1:1