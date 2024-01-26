SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pi TFEX
Ittidate Rujiwasin

Pi TFEX

Ittidate Rujiwasin
0 recensioni
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -40%
TopTraderCo-Live
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
858
Profit Trade:
499 (58.15%)
Loss Trade:
359 (41.84%)
Best Trade:
5 273.25 THB
Worst Trade:
-4 870.83 THB
Profitto lordo:
194 696.55 THB (8 945 pips)
Perdita lorda:
-284 529.69 THB (10 798 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3 018.50 THB)
Massimo profitto consecutivo:
11 673.02 THB (17)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
20.44%
Massimo carico di deposito:
95.83%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
435 (50.70%)
Short Trade:
423 (49.30%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-104.70 THB
Profitto medio:
390.17 THB
Perdita media:
-792.56 THB
Massime perdite consecutive:
13 (-21 902.94 THB)
Massima perdita consecutiva:
-21 902.94 THB (13)
Crescita mensile:
8.17%
Previsione annuale:
101.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102 169.40 THB
Massimale:
115 540.48 THB (36.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.69% (115 540.48 THB)
Per equità:
12.81% (11 780.00 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
S50H25 280
S50M25 116
S50U25 115
S50M24 99
S50H24 95
S50U24 71
S50Z24 64
S50Z25 9
GOM24 5
GOM25 2
GOH25 1
GOU25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
S50H25 -1.4K
S50M25 -462
S50U25 348
S50M24 -614
S50H24 128
S50U24 -94
S50Z24 -659
S50Z25 47
GOM24 -97
GOM25 41
GOH25 7
GOU25 -81
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
S50H25 -1.8K
S50M25 -573
S50U25 671
S50M24 -536
S50H24 210
S50U24 154
S50Z24 21
S50Z25 82
GOM24 -90
GOM25 45
GOH25 9
GOU25 -82
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 273.25 THB
Worst Trade: -4 871 THB
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +3 018.50 THB
Massima perdita consecutiva: -21 902.94 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopTraderCo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TopTraderCo-Live
1.33 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
My TFEX trading history
Non ci sono recensioni
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.29 04:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 02:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pi TFEX
30USD al mese
-40%
0
0
USD
68K
THB
91
0%
858
58%
20%
0.68
-104.70
THB
49%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.