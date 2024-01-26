- Croissance
Trades:
856
Bénéfice trades:
497 (58.06%)
Perte trades:
359 (41.94%)
Meilleure transaction:
5 273.25 THB
Pire transaction:
-4 870.83 THB
Bénéfice brut:
193 870.05 THB (8 902 pips)
Perte brute:
-284 529.69 THB (10 798 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (3 018.50 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
11 673.02 THB (17)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
20.44%
Charge de dépôt maximale:
95.83%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
433 (50.58%)
Courts trades:
423 (49.42%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-105.91 THB
Bénéfice moyen:
390.08 THB
Perte moyenne:
-792.56 THB
Pertes consécutives maximales:
13 (-21 902.94 THB)
Perte consécutive maximale:
-21 902.94 THB (13)
Croissance mensuelle:
8.08%
Prévision annuelle:
98.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
102 169.40 THB
Maximal:
115 540.48 THB (36.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.69% (115 540.48 THB)
Par fonds propres:
12.81% (11 780.00 THB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|S50H25
|280
|S50M25
|116
|S50U25
|115
|S50M24
|99
|S50H24
|95
|S50U24
|71
|S50Z24
|64
|S50Z25
|7
|GOM24
|5
|GOM25
|2
|GOH25
|1
|GOU25
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|S50H25
|-1.4K
|S50M25
|-462
|S50U25
|348
|S50M24
|-614
|S50H24
|128
|S50U24
|-94
|S50Z24
|-659
|S50Z25
|20
|GOM24
|-97
|GOM25
|41
|GOH25
|7
|GOU25
|-81
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|S50H25
|-1.8K
|S50M25
|-573
|S50U25
|671
|S50M24
|-536
|S50H24
|210
|S50U24
|154
|S50Z24
|21
|S50Z25
|39
|GOM24
|-90
|GOM25
|45
|GOH25
|9
|GOU25
|-82
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 273.25 THB
Pire transaction: -4 871 THB
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +3 018.50 THB
Perte consécutive maximale: -21 902.94 THB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopTraderCo-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
TopTraderCo-Live
|1.33 × 3
My TFEX trading history
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-40%
0
0
USD
USD
68K
THB
THB
91
0%
856
58%
20%
0.68
-105.91
THB
THB
49%
1:1