Ittidate Rujiwasin

Pi TFEX

Ittidate Rujiwasin
0 avis
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -40%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
856
Bénéfice trades:
497 (58.06%)
Perte trades:
359 (41.94%)
Meilleure transaction:
5 273.25 THB
Pire transaction:
-4 870.83 THB
Bénéfice brut:
193 870.05 THB (8 902 pips)
Perte brute:
-284 529.69 THB (10 798 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (3 018.50 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
11 673.02 THB (17)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
20.44%
Charge de dépôt maximale:
95.83%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.78
Longs trades:
433 (50.58%)
Courts trades:
423 (49.42%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-105.91 THB
Bénéfice moyen:
390.08 THB
Perte moyenne:
-792.56 THB
Pertes consécutives maximales:
13 (-21 902.94 THB)
Perte consécutive maximale:
-21 902.94 THB (13)
Croissance mensuelle:
8.08%
Prévision annuelle:
98.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
102 169.40 THB
Maximal:
115 540.48 THB (36.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.69% (115 540.48 THB)
Par fonds propres:
12.81% (11 780.00 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
S50H25 280
S50M25 116
S50U25 115
S50M24 99
S50H24 95
S50U24 71
S50Z24 64
S50Z25 7
GOM24 5
GOM25 2
GOH25 1
GOU25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
S50H25 -1.4K
S50M25 -462
S50U25 348
S50M24 -614
S50H24 128
S50U24 -94
S50Z24 -659
S50Z25 20
GOM24 -97
GOM25 41
GOH25 7
GOU25 -81
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
S50H25 -1.8K
S50M25 -573
S50U25 671
S50M24 -536
S50H24 210
S50U24 154
S50Z24 21
S50Z25 39
GOM24 -90
GOM25 45
GOH25 9
GOU25 -82
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 273.25 THB
Pire transaction: -4 871 THB
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +3 018.50 THB
Perte consécutive maximale: -21 902.94 THB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopTraderCo-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TopTraderCo-Live
1.33 × 3
My TFEX trading history
Aucun avis
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.29 04:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 02:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pi TFEX
30 USD par mois
-40%
0
0
USD
68K
THB
91
0%
856
58%
20%
0.68
-105.91
THB
49%
1:1
Copier

