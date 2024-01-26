信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Pi TFEX
Ittidate Rujiwasin

Pi TFEX

Ittidate Rujiwasin
0条评论
102
0 / 0 USD
增长自 2024 -41%
TopTraderCo-Live
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
929
盈利交易:
543 (58.44%)
亏损交易:
386 (41.55%)
最好交易:
5 273.25 THB
最差交易:
-4 870.83 THB
毛利:
202 119.55 THB (9 356 pips)
毛利亏损:
-294 811.94 THB (11 272 pips)
最大连续赢利:
18 (3 018.50 THB)
最大连续盈利:
11 673.02 THB (17)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
20.44%
最大入金加载:
95.83%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.80
长期交易:
498 (53.61%)
短期交易:
431 (46.39%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-99.78 THB
平均利润:
372.23 THB
平均损失:
-763.76 THB
最大连续失误:
13 (-21 902.94 THB)
最大连续亏损:
-21 902.94 THB (13)
每月增长:
-0.50%
年度预测:
-4.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
102 169.40 THB
最大值:
115 540.48 THB (36.87%)
相对跌幅:
结余:
48.69% (115 540.48 THB)
净值:
12.81% (11 780.00 THB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
S50H25 280
S50M25 116
S50U25 115
S50M24 99
S50H24 95
S50Z25 80
S50U24 71
S50Z24 64
GOM24 5
GOM25 2
GOH25 1
GOU25 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
S50H25 -1.4K
S50M25 -462
S50U25 348
S50M24 -614
S50H24 128
S50Z25 -45
S50U24 -94
S50Z24 -659
GOM24 -97
GOM25 41
GOH25 7
GOU25 -81
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
S50H25 -1.8K
S50M25 -573
S50U25 671
S50M24 -536
S50H24 210
S50Z25 25
S50U24 154
S50Z24 21
GOM24 -90
GOM25 45
GOH25 9
GOU25 -82
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 273.25 THB
最差交易: -4 871 THB
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +3 018.50 THB
最大连续亏损: -21 902.94 THB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TopTraderCo-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TopTraderCo-Live
1.67 × 3
My TFEX trading history
没有评论
2025.12.23 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.29 04:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 02:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 12:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
