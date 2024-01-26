- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
929
盈利交易:
543 (58.44%)
亏损交易:
386 (41.55%)
最好交易:
5 273.25 THB
最差交易:
-4 870.83 THB
毛利:
202 119.55 THB (9 356 pips)
毛利亏损:
-294 811.94 THB (11 272 pips)
最大连续赢利:
18 (3 018.50 THB)
最大连续盈利:
11 673.02 THB (17)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
20.44%
最大入金加载:
95.83%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.80
长期交易:
498 (53.61%)
短期交易:
431 (46.39%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-99.78 THB
平均利润:
372.23 THB
平均损失:
-763.76 THB
最大连续失误:
13 (-21 902.94 THB)
最大连续亏损:
-21 902.94 THB (13)
每月增长:
-0.50%
年度预测:
-4.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
102 169.40 THB
最大值:
115 540.48 THB (36.87%)
相对跌幅:
结余:
48.69% (115 540.48 THB)
净值:
12.81% (11 780.00 THB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|S50H25
|280
|S50M25
|116
|S50U25
|115
|S50M24
|99
|S50H24
|95
|S50Z25
|80
|S50U24
|71
|S50Z24
|64
|GOM24
|5
|GOM25
|2
|GOH25
|1
|GOU25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|S50H25
|-1.4K
|S50M25
|-462
|S50U25
|348
|S50M24
|-614
|S50H24
|128
|S50Z25
|-45
|S50U24
|-94
|S50Z24
|-659
|GOM24
|-97
|GOM25
|41
|GOH25
|7
|GOU25
|-81
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|S50H25
|-1.8K
|S50M25
|-573
|S50U25
|671
|S50M24
|-536
|S50H24
|210
|S50Z25
|25
|S50U24
|154
|S50Z24
|21
|GOM24
|-90
|GOM25
|45
|GOH25
|9
|GOU25
|-82
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 273.25 THB
最差交易: -4 871 THB
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +3 018.50 THB
最大连续亏损: -21 902.94 THB
My TFEX trading history
