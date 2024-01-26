- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
929
Прибыльных трейдов:
543 (58.44%)
Убыточных трейдов:
386 (41.55%)
Лучший трейд:
5 273.25 THB
Худший трейд:
-4 870.83 THB
Общая прибыль:
202 119.55 THB (9 356 pips)
Общий убыток:
-294 811.94 THB (11 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (3 018.50 THB)
Макс. прибыль в серии:
11 673.02 THB (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
20.44%
Макс. загрузка депозита:
95.83%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
498 (53.61%)
Коротких трейдов:
431 (46.39%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-99.78 THB
Средняя прибыль:
372.23 THB
Средний убыток:
-763.76 THB
Макс. серия проигрышей:
13 (-21 902.94 THB)
Макс. убыток в серии:
-21 902.94 THB (13)
Прирост в месяц:
-0.34%
Годовой прогноз:
-4.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102 169.40 THB
Максимальная:
115 540.48 THB (36.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.69% (115 540.48 THB)
По эквити:
12.81% (11 780.00 THB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|S50H25
|280
|S50M25
|116
|S50U25
|115
|S50M24
|99
|S50H24
|95
|S50Z25
|80
|S50U24
|71
|S50Z24
|64
|GOM24
|5
|GOM25
|2
|GOH25
|1
|GOU25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|S50H25
|-1.4K
|S50M25
|-462
|S50U25
|348
|S50M24
|-614
|S50H24
|128
|S50Z25
|-45
|S50U24
|-94
|S50Z24
|-659
|GOM24
|-97
|GOM25
|41
|GOH25
|7
|GOU25
|-81
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|S50H25
|-1.8K
|S50M25
|-573
|S50U25
|671
|S50M24
|-536
|S50H24
|210
|S50Z25
|25
|S50U24
|154
|S50Z24
|21
|GOM24
|-90
|GOM25
|45
|GOH25
|9
|GOU25
|-82
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 273.25 THB
Худший трейд: -4 871 THB
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +3 018.50 THB
Макс. убыток в серии: -21 902.94 THB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TopTraderCo-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TopTraderCo-Live
|1.67 × 3
My TFEX trading history
