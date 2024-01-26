СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pi TFEX
Ittidate Rujiwasin

Pi TFEX

Ittidate Rujiwasin
0 отзывов
102 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 -41%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
929
Прибыльных трейдов:
543 (58.44%)
Убыточных трейдов:
386 (41.55%)
Лучший трейд:
5 273.25 THB
Худший трейд:
-4 870.83 THB
Общая прибыль:
202 119.55 THB (9 356 pips)
Общий убыток:
-294 811.94 THB (11 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (3 018.50 THB)
Макс. прибыль в серии:
11 673.02 THB (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
20.44%
Макс. загрузка депозита:
95.83%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
498 (53.61%)
Коротких трейдов:
431 (46.39%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-99.78 THB
Средняя прибыль:
372.23 THB
Средний убыток:
-763.76 THB
Макс. серия проигрышей:
13 (-21 902.94 THB)
Макс. убыток в серии:
-21 902.94 THB (13)
Прирост в месяц:
-0.34%
Годовой прогноз:
-4.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102 169.40 THB
Максимальная:
115 540.48 THB (36.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.69% (115 540.48 THB)
По эквити:
12.81% (11 780.00 THB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
S50H25 280
S50M25 116
S50U25 115
S50M24 99
S50H24 95
S50Z25 80
S50U24 71
S50Z24 64
GOM24 5
GOM25 2
GOH25 1
GOU25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
S50H25 -1.4K
S50M25 -462
S50U25 348
S50M24 -614
S50H24 128
S50Z25 -45
S50U24 -94
S50Z24 -659
GOM24 -97
GOM25 41
GOH25 7
GOU25 -81
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
S50H25 -1.8K
S50M25 -573
S50U25 671
S50M24 -536
S50H24 210
S50Z25 25
S50U24 154
S50Z24 21
GOM24 -90
GOM25 45
GOH25 9
GOU25 -82
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 273.25 THB
Худший трейд: -4 871 THB
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +3 018.50 THB
Макс. убыток в серии: -21 902.94 THB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TopTraderCo-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TopTraderCo-Live
1.67 × 3
