İşlemler:
1 752
Kârla kapanan işlemler:
1 358 (77.51%)
Zararla kapanan işlemler:
394 (22.49%)
En iyi işlem:
34.04 USD
En kötü işlem:
-34.71 USD
Brüt kâr:
1 648.68 USD (164 720 pips)
Brüt zarar:
-909.82 USD (76 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (11.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
70.52%
Maks. mevduat yükü:
16.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.32
Alış işlemleri:
681 (38.87%)
Satış işlemleri:
1 071 (61.13%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
1.21 USD
Ortalama zarar:
-2.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-220.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.78 USD (8)
Aylık büyüme:
3.94%
Yıllık tahmin:
47.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
222.62 USD (30.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.29% (222.62 USD)
Varlığa göre:
56.11% (393.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|657
|EURCHF
|413
|EURJPY
|342
|AUDNZD
|340
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|448
|EURCHF
|191
|EURJPY
|151
|AUDNZD
|-51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|46K
|EURCHF
|15K
|EURJPY
|18K
|AUDNZD
|10K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.04 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +11.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
RVForex-Demo
|0.00 × 16
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 156
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 2
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 151
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 7
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 30
|
JustForex-Live2
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
373%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
112
100%
1 752
77%
71%
1.81
0.42
USD
USD
56%
1:500