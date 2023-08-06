SinyallerBölümler
Andrey Kolmogorov

Comanche

Andrey Kolmogorov
0 inceleme
Güvenilirlik
112 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 373%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 752
Kârla kapanan işlemler:
1 358 (77.51%)
Zararla kapanan işlemler:
394 (22.49%)
En iyi işlem:
34.04 USD
En kötü işlem:
-34.71 USD
Brüt kâr:
1 648.68 USD (164 720 pips)
Brüt zarar:
-909.82 USD (76 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (11.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.62 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
70.52%
Maks. mevduat yükü:
16.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.32
Alış işlemleri:
681 (38.87%)
Satış işlemleri:
1 071 (61.13%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
1.21 USD
Ortalama zarar:
-2.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-220.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-220.78 USD (8)
Aylık büyüme:
3.94%
Yıllık tahmin:
47.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
222.62 USD (30.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.29% (222.62 USD)
Varlığa göre:
56.11% (393.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 657
EURCHF 413
EURJPY 342
AUDNZD 340
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 448
EURCHF 191
EURJPY 151
AUDNZD -51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 46K
EURCHF 15K
EURJPY 18K
AUDNZD 10K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.04 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +11.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
RVForex-Demo
0.00 × 16
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 156
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
WeTradeBroker-Live1
0.00 × 15
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 48
JMFinancial2-Live
0.00 × 11
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 151
USKMarkets-Live
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Trade
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 7
Hankotrade-Live
0.00 × 30
JustForex-Live2
0.00 × 13
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
İnceleme yok
2025.05.12 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 01:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 10:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 08:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.27 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.26 04:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.24 13:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 16:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.14 10:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

