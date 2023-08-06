- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 752
Profit Trade:
1 358 (77.51%)
Loss Trade:
394 (22.49%)
Best Trade:
34.04 USD
Worst Trade:
-34.71 USD
Profitto lordo:
1 648.68 USD (164 720 pips)
Perdita lorda:
-909.82 USD (76 380 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (11.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
70.52%
Massimo carico di deposito:
16.99%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
681 (38.87%)
Short Trade:
1 071 (61.13%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
1.21 USD
Perdita media:
-2.31 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-220.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.78 USD (8)
Crescita mensile:
4.28%
Previsione annuale:
53.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
222.62 USD (30.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.29% (222.62 USD)
Per equità:
56.11% (393.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|657
|EURCHF
|413
|EURJPY
|342
|AUDNZD
|340
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|448
|EURCHF
|191
|EURJPY
|151
|AUDNZD
|-51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|46K
|EURCHF
|15K
|EURJPY
|18K
|AUDNZD
|10K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.04 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +11.88 USD
Massima perdita consecutiva: -220.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
RVForex-Demo
|0.00 × 16
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 156
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 2
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 151
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 7
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 30
|
JustForex-Live2
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
373%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
112
100%
1 752
77%
71%
1.81
0.42
USD
USD
56%
1:500