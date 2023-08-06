SegnaliSezioni
Andrey Kolmogorov

Comanche

Andrey Kolmogorov
0 recensioni
Affidabilità
112 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 373%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 752
Profit Trade:
1 358 (77.51%)
Loss Trade:
394 (22.49%)
Best Trade:
34.04 USD
Worst Trade:
-34.71 USD
Profitto lordo:
1 648.68 USD (164 720 pips)
Perdita lorda:
-909.82 USD (76 380 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (11.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
70.52%
Massimo carico di deposito:
16.99%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
681 (38.87%)
Short Trade:
1 071 (61.13%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
1.21 USD
Perdita media:
-2.31 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-220.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.78 USD (8)
Crescita mensile:
4.28%
Previsione annuale:
53.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
222.62 USD (30.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.29% (222.62 USD)
Per equità:
56.11% (393.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 657
EURCHF 413
EURJPY 342
AUDNZD 340
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 448
EURCHF 191
EURJPY 151
AUDNZD -51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 46K
EURCHF 15K
EURJPY 18K
AUDNZD 10K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.04 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +11.88 USD
Massima perdita consecutiva: -220.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
RVForex-Demo
0.00 × 16
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 156
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
WeTradeBroker-Live1
0.00 × 15
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 48
JMFinancial2-Live
0.00 × 11
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 151
USKMarkets-Live
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Trade
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 7
Hankotrade-Live
0.00 × 30
JustForex-Live2
0.00 × 13
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
928 più
Non ci sono recensioni
2025.05.12 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 01:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 10:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 08:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.27 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.26 04:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.24 13:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 16:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.14 10:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
