Andrey Kolmogorov

Comanche

Andrey Kolmogorov
0 avis
Fiabilité
112 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 373%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 752
Bénéfice trades:
1 358 (77.51%)
Perte trades:
394 (22.49%)
Meilleure transaction:
34.04 USD
Pire transaction:
-34.71 USD
Bénéfice brut:
1 648.68 USD (164 720 pips)
Perte brute:
-909.82 USD (76 380 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (11.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.62 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
70.52%
Charge de dépôt maximale:
16.99%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.32
Longs trades:
681 (38.87%)
Courts trades:
1 071 (61.13%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
1.21 USD
Perte moyenne:
-2.31 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-220.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-220.78 USD (8)
Croissance mensuelle:
4.79%
Prévision annuelle:
58.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
222.62 USD (30.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.29% (222.62 USD)
Par fonds propres:
56.11% (393.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 657
EURCHF 413
EURJPY 342
AUDNZD 340
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 448
EURCHF 191
EURJPY 151
AUDNZD -51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 46K
EURCHF 15K
EURJPY 18K
AUDNZD 10K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.04 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +11.88 USD
Perte consécutive maximale: -220.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
RVForex-Demo
0.00 × 16
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 156
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
WeTradeBroker-Live1
0.00 × 15
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 48
JMFinancial2-Live
0.00 × 11
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 151
USKMarkets-Live
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Trade
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 7
Hankotrade-Live
0.00 × 30
JustForex-Live2
0.00 × 13
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
928 plus...
Aucun avis
2025.05.12 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 01:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 10:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 08:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.27 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.26 04:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.24 13:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 16:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.14 10:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
