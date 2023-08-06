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Сигналы / MetaTrader 4 / Comanche
Andrey Kolmogorov

Comanche

Andrey Kolmogorov
Andrey Kolmogorov

Andrey Kolmogorov

3.7 (64)
13 продуктов 4 сигнала 43 комментария
0 отзывов
Надежность
158 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 736%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 247
Прибыльных трейдов:
1 731 (77.03%)
Убыточных трейдов:
516 (22.96%)
Лучший трейд:
34.04 USD
Худший трейд:
-34.71 USD
Общая прибыль:
2 337.65 USD (208 619 pips)
Общий убыток:
-1 196.75 USD (89 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (26.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.45 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
67.38%
Макс. загрузка депозита:
16.99%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.12
Длинных трейдов:
888 (39.52%)
Коротких трейдов:
1 359 (60.48%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.35 USD
Средний убыток:
-2.32 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-220.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-220.78 USD (8)
Прирост в месяц:
6.12%
Годовой прогноз:
74.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
222.62 USD (30.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.29% (222.62 USD)
По эквити:
56.11% (393.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 930
EURCHF 564
AUDNZD 392
EURJPY 361
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 706
EURCHF 292
AUDNZD -20
EURJPY 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 64K
EURCHF 23K
AUDNZD 14K
EURJPY 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.04 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +26.56 USD
Макс. убыток в серии: -220.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
RVForex-Demo
0.00 × 16
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 156
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
WeTradeBroker-Live1
0.00 × 15
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 48
JMFinancial2-Live
0.00 × 11
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 151
USKMarkets-Live
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Trade
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 7
Hankotrade-Live
0.00 × 30
JustForex-Live2
0.00 × 13
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
еще 929...
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Нет отзывов
2026.01.28 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 21:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 01:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 10:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 08:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.27 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.26 04:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.24 13:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 16:47
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Comanche
30 USD в месяц
736%
0
0
USD
927
USD
158
100%
2 247
77%
67%
1.95
0.51
USD
56%
1:500
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