- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
2 247
Прибыльных трейдов:
1 731 (77.03%)
Убыточных трейдов:
516 (22.96%)
Лучший трейд:
34.04 USD
Худший трейд:
-34.71 USD
Общая прибыль:
2 337.65 USD (208 619 pips)
Общий убыток:
-1 196.75 USD (89 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (26.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.45 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
67.38%
Макс. загрузка депозита:
16.99%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.12
Длинных трейдов:
888 (39.52%)
Коротких трейдов:
1 359 (60.48%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.35 USD
Средний убыток:
-2.32 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-220.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-220.78 USD (8)
Прирост в месяц:
6.12%
Годовой прогноз:
74.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
222.62 USD (30.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.29% (222.62 USD)
По эквити:
56.11% (393.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|930
|EURCHF
|564
|AUDNZD
|392
|EURJPY
|361
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|706
|EURCHF
|292
|AUDNZD
|-20
|EURJPY
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|64K
|EURCHF
|23K
|AUDNZD
|14K
|EURJPY
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.04 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +26.56 USD
Макс. убыток в серии: -220.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
RVForex-Demo
|0.00 × 16
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 156
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 2
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 151
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 7
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 30
|
JustForex-Live2
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
736%
0
0
USD
USD
927
USD
USD
158
100%
2 247
77%
67%
1.95
0.51
USD
USD
56%
1:500