- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 250
盈利交易:
1 733 (77.02%)
亏损交易:
517 (22.98%)
最好交易:
34.04 USD
最差交易:
-34.71 USD
毛利:
2 341.23 USD (208 771 pips)
毛利亏损:
-1 198.07 USD (89 960 pips)
最大连续赢利:
24 (26.56 USD)
最大连续盈利:
64.45 USD (14)
夏普比率:
0.16
交易活动:
67.38%
最大入金加载:
16.99%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.14
长期交易:
888 (39.47%)
短期交易:
1 362 (60.53%)
利润因子:
1.95
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
1.35 USD
平均损失:
-2.32 USD
最大连续失误:
8 (-220.78 USD)
最大连续亏损:
-220.78 USD (8)
每月增长:
6.14%
年度预测:
74.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
222.62 USD (30.29%)
相对跌幅:
结余:
30.29% (222.62 USD)
净值:
56.11% (393.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|931
|EURCHF
|566
|AUDNZD
|392
|EURJPY
|361
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|707
|EURCHF
|294
|AUDNZD
|-20
|EURJPY
|162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|64K
|EURCHF
|23K
|AUDNZD
|14K
|EURJPY
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.04 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +26.56 USD
最大连续亏损: -220.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
RVForex-Demo
|0.00 × 16
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 156
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 2
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 151
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 7
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 30
|
JustForex-Live2
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
738%
0
0
USD
USD
929
USD
USD
158
100%
2 250
77%
67%
1.95
0.51
USD
USD
56%
1:500