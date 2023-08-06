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信号 / MetaTrader 4 / Comanche
Andrey Kolmogorov

Comanche

Andrey Kolmogorov
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盈利交易:
1 733 (77.02%)
亏损交易:
517 (22.98%)
最好交易:
34.04 USD
最差交易:
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毛利:
2 341.23 USD (208 771 pips)
毛利亏损:
-1 198.07 USD (89 960 pips)
最大连续赢利:
24 (26.56 USD)
最大连续盈利:
64.45 USD (14)
夏普比率:
0.16
交易活动:
67.38%
最大入金加载:
16.99%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.14
长期交易:
888 (39.47%)
短期交易:
1 362 (60.53%)
利润因子:
1.95
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
1.35 USD
平均损失:
-2.32 USD
最大连续失误:
8 (-220.78 USD)
最大连续亏损:
-220.78 USD (8)
每月增长:
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年度预测:
74.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
222.62 USD (30.29%)
相对跌幅:
结余:
30.29% (222.62 USD)
净值:
56.11% (393.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 931
EURCHF 566
AUDNZD 392
EURJPY 361
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 707
EURCHF 294
AUDNZD -20
EURJPY 162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 64K
EURCHF 23K
AUDNZD 14K
EURJPY 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +34.04 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 14
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最大连续亏损: -220.78 USD

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AlpariEvrasia-Trade
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CedarLLC-Real2
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JustForex-Live2
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EGlobalTrade-Cent5
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XMGlobal-Real 16
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VitalMarkets-Live
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2026.01.28 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 21:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 01:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 11:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 10:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.10 08:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.27 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.26 04:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 18:37
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2024.06.25 14:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 13:03
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2024.06.25 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 11:00
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2024.06.25 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.24 13:07
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2024.06.18 16:47
A large drawdown may occur on the account again
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Comanche
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USD
158
100%
2 250
77%
67%
1.95
0.51
USD
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