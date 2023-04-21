SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stubai 73
Wolfgang Zaunschirm

Stubai 73

Wolfgang Zaunschirm
0 inceleme
Güvenilirlik
131 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 96%
ICMarketsSC-Live20
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 352
Kârla kapanan işlemler:
2 494 (74.40%)
Zararla kapanan işlemler:
858 (25.60%)
En iyi işlem:
217.21 EUR
En kötü işlem:
-195.31 EUR
Brüt kâr:
9 610.16 EUR (338 114 pips)
Brüt zarar:
-7 799.84 EUR (278 845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (40.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
244.19 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
84.73%
Maks. mevduat yükü:
23.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
1 607 (47.94%)
Satış işlemleri:
1 745 (52.06%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.54 EUR
Ortalama kâr:
3.85 EUR
Ortalama zarar:
-9.09 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-968.54 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-968.54 EUR (11)
Aylık büyüme:
-3.44%
Yıllık tahmin:
-41.75%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
126.69 EUR
Maksimum:
1 118.85 EUR (34.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.78% (865.47 EUR)
Varlığa göre:
52.38% (1 335.06 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 874
EURUSD 757
AUDCAD 621
NZDCAD 580
AUDNZD 456
EURJPY 19
USDJPY 19
USDCAD 8
EURNZD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
EURCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 228
EURUSD 943
AUDCAD 521
NZDCAD 432
AUDNZD 370
EURJPY 78
USDJPY -641
USDCAD 40
EURNZD 10
AUDCHF 20
NZDCHF 17
NZDJPY 13
AUDUSD 13
EURAUD 8
EURGBP 7
EURCHF 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 13K
EURUSD 15K
AUDCAD 16K
NZDCAD 12K
AUDNZD 8.3K
EURJPY 1.4K
USDJPY -8.2K
USDCAD 467
EURNZD 60
AUDCHF 298
NZDCHF 295
NZDJPY 294
AUDUSD 212
EURAUD 199
EURGBP 101
EURCHF 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +217.21 EUR
En kötü işlem: -195 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +40.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -968.54 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
Axi-US05-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
FusionMarkets-Live
0.14 × 22
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live14
0.18 × 11
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.41 × 85
ICMarketsSC-Live09
0.49 × 98
DooPrime-Live 2
0.50 × 6
226 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um Stubai 73 Signal in bester Qualität zu kopieren, sollten Sie das gleiche IC Konto wie ich verwenden. Einfach auf ictrading.at registrieren und ein RAW MT4 Konto mit Hebel 1:500 wählen. Sollten Sie bereits ein IC Markets Konto aber nur bis max 1:30 haben, registrieren Sie sich mit einer ANDEREN email Adresse auf ictrading.at Dort bekommen Sie unabhängig von Ihrem Wohnsitz ein 1:500 Konto.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.



İnceleme yok
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 41 days. This comprises 4.52% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 04:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 01:31
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.99% of days out of 802 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.12 20:30
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.14% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.08 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.06 12:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.08.31 04:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.30 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.17 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.27 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 11:06
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 23:51
A large drawdown may occur on the account again
2023.06.26 06:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.23 23:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.02 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.30 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stubai 73
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
3.9K
EUR
131
98%
3 352
74%
85%
1.23
0.54
EUR
52%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.