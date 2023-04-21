- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|874
|EURUSD
|757
|AUDCAD
|621
|NZDCAD
|580
|AUDNZD
|456
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|USDCAD
|8
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|228
|EURUSD
|943
|AUDCAD
|521
|NZDCAD
|432
|AUDNZD
|370
|EURJPY
|78
|USDJPY
|-641
|USDCAD
|40
|EURNZD
|10
|AUDCHF
|20
|NZDCHF
|17
|NZDJPY
|13
|AUDUSD
|13
|EURAUD
|8
|EURGBP
|7
|EURCHF
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|15K
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|8.3K
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|-8.2K
|USDCAD
|467
|EURNZD
|60
|AUDCHF
|298
|NZDCHF
|295
|NZDJPY
|294
|AUDUSD
|212
|EURAUD
|199
|EURGBP
|101
|EURCHF
|100
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
