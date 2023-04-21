SignauxSections
Wolfgang Zaunschirm

Stubai 73

Wolfgang Zaunschirm
0 avis
Fiabilité
131 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 96%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 352
Bénéfice trades:
2 494 (74.40%)
Perte trades:
858 (25.60%)
Meilleure transaction:
217.21 EUR
Pire transaction:
-195.31 EUR
Bénéfice brut:
9 610.16 EUR (338 114 pips)
Perte brute:
-7 799.84 EUR (278 845 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (40.81 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
244.19 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
84.73%
Charge de dépôt maximale:
23.00%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.62
Longs trades:
1 607 (47.94%)
Courts trades:
1 745 (52.06%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.54 EUR
Bénéfice moyen:
3.85 EUR
Perte moyenne:
-9.09 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-968.54 EUR)
Perte consécutive maximale:
-968.54 EUR (11)
Croissance mensuelle:
-3.71%
Prévision annuelle:
-45.05%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
126.69 EUR
Maximal:
1 118.85 EUR (34.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.78% (865.47 EUR)
Par fonds propres:
52.38% (1 335.06 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 874
EURUSD 757
AUDCAD 621
NZDCAD 580
AUDNZD 456
EURJPY 19
USDJPY 19
USDCAD 8
EURNZD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
EURCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 228
EURUSD 943
AUDCAD 521
NZDCAD 432
AUDNZD 370
EURJPY 78
USDJPY -641
USDCAD 40
EURNZD 10
AUDCHF 20
NZDCHF 17
NZDJPY 13
AUDUSD 13
EURAUD 8
EURGBP 7
EURCHF 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 13K
EURUSD 15K
AUDCAD 16K
NZDCAD 12K
AUDNZD 8.3K
EURJPY 1.4K
USDJPY -8.2K
USDCAD 467
EURNZD 60
AUDCHF 298
NZDCHF 295
NZDJPY 294
AUDUSD 212
EURAUD 199
EURGBP 101
EURCHF 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +217.21 EUR
Pire transaction: -195 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +40.81 EUR
Perte consécutive maximale: -968.54 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
Axi-US05-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
FusionMarkets-Live
0.14 × 22
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live14
0.18 × 11
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.41 × 85
ICMarketsSC-Live09
0.49 × 98
DooPrime-Live 2
0.50 × 6
226 plus...
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um Stubai 73 Signal in bester Qualität zu kopieren, sollten Sie das gleiche IC Konto wie ich verwenden. Einfach auf ictrading.at registrieren und ein RAW MT4 Konto mit Hebel 1:500 wählen. Sollten Sie bereits ein IC Markets Konto aber nur bis max 1:30 haben, registrieren Sie sich mit einer ANDEREN email Adresse auf ictrading.at Dort bekommen Sie unabhängig von Ihrem Wohnsitz ein 1:500 Konto.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.



Aucun avis
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 41 days. This comprises 4.52% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 04:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 01:31
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.99% of days out of 802 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.12 20:30
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.14% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.08 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.06 12:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.08.31 04:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.30 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.17 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.27 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 11:06
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 23:51
A large drawdown may occur on the account again
2023.06.26 06:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.23 23:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.02 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.30 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
