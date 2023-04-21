- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|874
|EURUSD
|757
|AUDCAD
|621
|NZDCAD
|580
|AUDNZD
|456
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|USDCAD
|8
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|228
|EURUSD
|943
|AUDCAD
|521
|NZDCAD
|432
|AUDNZD
|370
|EURJPY
|78
|USDJPY
|-641
|USDCAD
|40
|EURNZD
|10
|AUDCHF
|20
|NZDCHF
|17
|NZDJPY
|13
|AUDUSD
|13
|EURAUD
|8
|EURGBP
|7
|EURCHF
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|15K
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|8.3K
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|-8.2K
|USDCAD
|467
|EURNZD
|60
|AUDCHF
|298
|NZDCHF
|295
|NZDJPY
|294
|AUDUSD
|212
|EURAUD
|199
|EURGBP
|101
|EURCHF
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarketsSC-Live14
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 76
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live02
|0.41 × 85
|
ICMarketsSC-Live09
|0.49 × 98
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 6
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
USD
EUR
EUR