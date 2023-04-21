- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|874
|EURUSD
|757
|AUDCAD
|621
|NZDCAD
|580
|AUDNZD
|456
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|USDCAD
|8
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|228
|EURUSD
|943
|AUDCAD
|521
|NZDCAD
|432
|AUDNZD
|370
|EURJPY
|78
|USDJPY
|-641
|USDCAD
|40
|EURNZD
|10
|AUDCHF
|20
|NZDCHF
|17
|NZDJPY
|13
|AUDUSD
|13
|EURAUD
|8
|EURGBP
|7
|EURCHF
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|15K
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|8.3K
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|-8.2K
|USDCAD
|467
|EURNZD
|60
|AUDCHF
|298
|NZDCHF
|295
|NZDJPY
|294
|AUDUSD
|212
|EURAUD
|199
|EURGBP
|101
|EURCHF
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarketsSC-Live14
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 76
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live02
|0.41 × 85
|
ICMarketsSC-Live09
|0.49 × 98
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 6
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.
