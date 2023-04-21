SegnaliSezioni
Wolfgang Zaunschirm

Stubai 73

Wolfgang Zaunschirm
0 recensioni
Affidabilità
131 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 96%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 352
Profit Trade:
2 494 (74.40%)
Loss Trade:
858 (25.60%)
Best Trade:
217.21 EUR
Worst Trade:
-195.31 EUR
Profitto lordo:
9 610.16 EUR (338 114 pips)
Perdita lorda:
-7 799.84 EUR (278 845 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (40.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
244.19 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
84.73%
Massimo carico di deposito:
23.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
1 607 (47.94%)
Short Trade:
1 745 (52.06%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.54 EUR
Profitto medio:
3.85 EUR
Perdita media:
-9.09 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-968.54 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-968.54 EUR (11)
Crescita mensile:
-3.78%
Previsione annuale:
-45.05%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
126.69 EUR
Massimale:
1 118.85 EUR (34.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.78% (865.47 EUR)
Per equità:
52.38% (1 335.06 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 874
EURUSD 757
AUDCAD 621
NZDCAD 580
AUDNZD 456
EURJPY 19
USDJPY 19
USDCAD 8
EURNZD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
EURCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 228
EURUSD 943
AUDCAD 521
NZDCAD 432
AUDNZD 370
EURJPY 78
USDJPY -641
USDCAD 40
EURNZD 10
AUDCHF 20
NZDCHF 17
NZDJPY 13
AUDUSD 13
EURAUD 8
EURGBP 7
EURCHF 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 13K
EURUSD 15K
AUDCAD 16K
NZDCAD 12K
AUDNZD 8.3K
EURJPY 1.4K
USDJPY -8.2K
USDCAD 467
EURNZD 60
AUDCHF 298
NZDCHF 295
NZDJPY 294
AUDUSD 212
EURAUD 199
EURGBP 101
EURCHF 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +217.21 EUR
Worst Trade: -195 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +40.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -968.54 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
Axi-US05-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
FusionMarkets-Live
0.14 × 22
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live14
0.18 × 11
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.41 × 85
ICMarketsSC-Live09
0.49 × 98
DooPrime-Live 2
0.50 × 6
226 più
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Um Stubai 73 Signal in bester Qualität zu kopieren, sollten Sie das gleiche IC Konto wie ich verwenden. Einfach auf ictrading.at registrieren und ein RAW MT4 Konto mit Hebel 1:500 wählen. Sollten Sie bereits ein IC Markets Konto aber nur bis max 1:30 haben, registrieren Sie sich mit einer ANDEREN email Adresse auf ictrading.at Dort bekommen Sie unabhängig von Ihrem Wohnsitz ein 1:500 Konto.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

Meine TirolRisk Signale können Sie auch direkt auf roboforex.at für eine Performance Fee von 30% kopieren.



Non ci sono recensioni
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 41 days. This comprises 4.52% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 04:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 01:31
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.99% of days out of 802 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.12 20:30
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.14% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.08 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.06 12:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.08.31 04:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.30 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.17 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.27 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 11:06
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 23:51
A large drawdown may occur on the account again
2023.06.26 06:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.23 23:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.02 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.30 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
