СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Stubai 73
Wolfgang Zaunschirm

Stubai 73

Wolfgang Zaunschirm
0 отзывов
Надежность
144 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 100%
ICMarketsSC-Live20
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 581
Прибыльных трейдов:
2 678 (74.78%)
Убыточных трейдов:
903 (25.22%)
Лучший трейд:
217.21 EUR
Худший трейд:
-195.31 EUR
Общая прибыль:
10 323.42 EUR (360 969 pips)
Общий убыток:
-8 439.57 EUR (295 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (40.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
244.19 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
84.73%
Макс. загрузка депозита:
23.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
1 713 (47.84%)
Коротких трейдов:
1 868 (52.16%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.53 EUR
Средняя прибыль:
3.85 EUR
Средний убыток:
-9.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-968.54 EUR)
Макс. убыток в серии:
-968.54 EUR (11)
Прирост в месяц:
2.92%
Годовой прогноз:
36.08%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.69 EUR
Максимальная:
1 118.85 EUR (34.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.78% (865.47 EUR)
По эквити:
52.38% (1 335.06 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 909
EURUSD 787
AUDCAD 683
NZDCAD 621
AUDNZD 517
EURJPY 19
USDJPY 19
USDCAD 8
EURNZD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
EURCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 267
EURUSD 973
AUDCAD 649
NZDCAD 542
AUDNZD 147
EURJPY 78
USDJPY -641
USDCAD 40
EURNZD 10
AUDCHF 20
NZDCHF 17
NZDJPY 13
AUDUSD 13
EURAUD 8
EURGBP 7
EURCHF 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 15K
EURUSD 17K
AUDCAD 21K
NZDCAD 15K
AUDNZD 3.1K
EURJPY 1.4K
USDJPY -8.2K
USDCAD 467
EURNZD 60
AUDCHF 298
NZDCHF 295
NZDJPY 294
AUDUSD 212
EURAUD 199
EURGBP 101
EURCHF 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +217.21 EUR
Худший трейд: -195 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +40.81 EUR
Макс. убыток в серии: -968.54 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
Axi-US05-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
FusionMarkets-Live
0.14 × 22
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live14
0.18 × 11
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.41 × 85
ICMarketsSC-Live09
0.49 × 98
DooPrime-Live 2
0.50 × 6
еще 226...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 



Нет отзывов
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 41 days. This comprises 4.52% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 04:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 01:31
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.99% of days out of 802 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.12 20:30
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.14% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.08 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.06 12:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.08.31 04:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.30 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.17 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.27 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 11:06
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 23:51
A large drawdown may occur on the account again
2023.06.26 06:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.23 23:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.02 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.30 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stubai 73
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
4K
EUR
144
98%
3 581
74%
85%
1.22
0.53
EUR
52%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.