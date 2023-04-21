- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 581
Прибыльных трейдов:
2 678 (74.78%)
Убыточных трейдов:
903 (25.22%)
Лучший трейд:
217.21 EUR
Худший трейд:
-195.31 EUR
Общая прибыль:
10 323.42 EUR (360 969 pips)
Общий убыток:
-8 439.57 EUR (295 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (40.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
244.19 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
84.73%
Макс. загрузка депозита:
23.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
1 713 (47.84%)
Коротких трейдов:
1 868 (52.16%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.53 EUR
Средняя прибыль:
3.85 EUR
Средний убыток:
-9.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-968.54 EUR)
Макс. убыток в серии:
-968.54 EUR (11)
Прирост в месяц:
2.92%
Годовой прогноз:
36.08%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.69 EUR
Максимальная:
1 118.85 EUR (34.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.78% (865.47 EUR)
По эквити:
52.38% (1 335.06 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|909
|EURUSD
|787
|AUDCAD
|683
|NZDCAD
|621
|AUDNZD
|517
|EURJPY
|19
|USDJPY
|19
|USDCAD
|8
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|267
|EURUSD
|973
|AUDCAD
|649
|NZDCAD
|542
|AUDNZD
|147
|EURJPY
|78
|USDJPY
|-641
|USDCAD
|40
|EURNZD
|10
|AUDCHF
|20
|NZDCHF
|17
|NZDJPY
|13
|AUDUSD
|13
|EURAUD
|8
|EURGBP
|7
|EURCHF
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|15K
|EURUSD
|17K
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|15K
|AUDNZD
|3.1K
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|-8.2K
|USDCAD
|467
|EURNZD
|60
|AUDCHF
|298
|NZDCHF
|295
|NZDJPY
|294
|AUDUSD
|212
|EURAUD
|199
|EURGBP
|101
|EURCHF
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +217.21 EUR
Худший трейд: -195 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +40.81 EUR
Макс. убыток в серии: -968.54 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarketsSC-Live14
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 76
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live02
|0.41 × 85
|
ICMarketsSC-Live09
|0.49 × 98
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 6
еще 226...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Besuchen Sie https://www.zaunschirm.com
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
144
98%
3 581
74%
85%
1.22
0.53
EUR
EUR
52%
1:500