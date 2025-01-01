SignaleKategorien
Signale / Stubai 73
404

Leider wurde das Signal Stubai 73 deaktiviert und ist nicht zugänglich.

Der Autor hat das Signal deaktiviert. Aber eine große Datenbank weiterer Signale und Anbieter steht Ihnen zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte Signal aus, abonnieren Sie es und lassen Sie Ihr Terminal Trades automatisch kopieren.

Neues Signal auswählen

Weitere Signale von Wolfgang Zaunschirm:

TirolRisk Nur Gold
Wachstum
650%
Abonnenten
0
Wochen
111
Trades
573
Win
65%
Profit-Faktor
2.10
Max. Rückgang
49%
TirolRisk PAMM 1 Vantage Zaunschirm GmbH
Wachstum
67%
Abonnenten
0
Wochen
40
Trades
2334
Win
77%
Profit-Faktor
1.71
Max. Rückgang
20%
TirolRisk AAA AlpVenture
Wachstum
156%
Abonnenten
0
Wochen
123
Trades
2188
Win
71%
Profit-Faktor
1.55
Max. Rückgang
52%
TirolRisk Der Swinger
Wachstum
118%
Abonnenten
0
Wochen
113
Trades
776
Win
71%
Profit-Faktor
1.31
Max. Rückgang
26%
Ilses Clever Waka
Wachstum
1 149%
Abonnenten
0
Wochen
141
Trades
3109
Win
75%
Profit-Faktor
1.64
Max. Rückgang
69%

Oder aus den anderen Signalen für den MetaTrader 4 wählen:

ATong
Wachstum
5 112%
Abonnenten
1
Wochen
245
Trades
7912
Win
76%
Profit-Faktor
1.55
Max. Rückgang
28%
MultiWay ICM
Wachstum
538%
Abonnenten
12
Wochen
102
Trades
921
Win
74%
Profit-Faktor
2.06
Max. Rückgang
28%
Niguru GBP
Wachstum
16 663%
Abonnenten
0
Wochen
147
Trades
1268
Win
88%
Profit-Faktor
2.23
Max. Rückgang
39%
MCA100
Wachstum
1 088%
Abonnenten
10
Wochen
111
Trades
324
Win
54%
Profit-Faktor
1.55
Max. Rückgang
35%
Annic
Wachstum
2 397%
Abonnenten
1
Wochen
231
Trades
1002
Win
78%
Profit-Faktor
3.44
Max. Rückgang
30%
My Authors Programs
Wachstum
501%
Abonnenten
8
Wochen
39
Trades
785
Win
90%
Profit-Faktor
2.56
Max. Rückgang
16%
Theranto v3 Live 2
Wachstum
3 255%
Abonnenten
76
Wochen
66
Trades
306
Win
88%
Profit-Faktor
6.12
Max. Rückgang
35%
Scalp IC Markets ECN
Wachstum
6 180%
Abonnenten
2
Wochen
332
Trades
2069
Win
72%
Profit-Faktor
1.91
Max. Rückgang
38%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Wachstum
987%
Abonnenten
9
Wochen
79
Trades
3320
Win
82%
Profit-Faktor
3.79
Max. Rückgang
41%
Gold pro
Wachstum
4 337%
Abonnenten
34
Wochen
44
Trades
924
Win
78%
Profit-Faktor
1.84
Max. Rückgang
52%

