Wolfgang Zaunschirm

Stubai 73

Wolfgang Zaunschirm
可靠性
144
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 100%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 581
盈利交易:
2 678 (74.78%)
亏损交易:
903 (25.22%)
最好交易:
217.21 EUR
最差交易:
-195.31 EUR
毛利:
10 323.42 EUR (360 969 pips)
毛利亏损:
-8 439.57 EUR (295 489 pips)
最大连续赢利:
20 (40.81 EUR)
最大连续盈利:
244.19 EUR (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
84.73%
最大入金加载:
23.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.68
长期交易:
1 713 (47.84%)
短期交易:
1 868 (52.16%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.53 EUR
平均利润:
3.85 EUR
平均损失:
-9.35 EUR
最大连续失误:
11 (-968.54 EUR)
最大连续亏损:
-968.54 EUR (11)
每月增长:
2.70%
年度预测:
36.08%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
126.69 EUR
最大值:
1 118.85 EUR (34.87%)
相对跌幅:
结余:
34.78% (865.47 EUR)
净值:
52.38% (1 335.06 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 909
EURUSD 787
AUDCAD 683
NZDCAD 621
AUDNZD 517
EURJPY 19
USDJPY 19
USDCAD 8
EURNZD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
EURCHF 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 267
EURUSD 973
AUDCAD 649
NZDCAD 542
AUDNZD 147
EURJPY 78
USDJPY -641
USDCAD 40
EURNZD 10
AUDCHF 20
NZDCHF 17
NZDJPY 13
AUDUSD 13
EURAUD 8
EURGBP 7
EURCHF 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 15K
EURUSD 17K
AUDCAD 21K
NZDCAD 15K
AUDNZD 3.1K
EURJPY 1.4K
USDJPY -8.2K
USDCAD 467
EURNZD 60
AUDCHF 298
NZDCHF 295
NZDJPY 294
AUDUSD 212
EURAUD 199
EURGBP 101
EURCHF 100
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +217.21 EUR
最差交易: -195 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +40.81 EUR
最大连续亏损: -968.54 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
Axi-US05-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
FusionMarkets-Live
0.14 × 22
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live14
0.18 × 11
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live02
0.41 × 85
ICMarketsSC-Live09
0.49 × 98
DooPrime-Live 2
0.50 × 6
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 



没有评论
2025.09.16 01:35
80% of growth achieved within 41 days. This comprises 4.52% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 04:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 01:31
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.99% of days out of 802 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.12 20:30
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.14% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.08 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.06 12:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.08.31 04:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.30 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.17 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.27 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 11:06
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2023.06.27 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 23:51
A large drawdown may occur on the account again
2023.06.26 06:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.06.23 23:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.02 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.30 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
