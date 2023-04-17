- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 737
Kârla kapanan işlemler:
7 108 (81.35%)
Zararla kapanan işlemler:
1 629 (18.64%)
En iyi işlem:
249.09 EUR
En kötü işlem:
-172.42 EUR
Brüt kâr:
10 747.11 EUR (359 092 pips)
Brüt zarar:
-7 801.75 EUR (308 505 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (32.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
275.96 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
81.37%
Maks. mevduat yükü:
27.58%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.48
Alış işlemleri:
4 539 (51.95%)
Satış işlemleri:
4 198 (48.05%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.34 EUR
Ortalama kâr:
1.51 EUR
Ortalama zarar:
-4.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-105.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-285.33 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.73%
Yıllık tahmin:
33.68%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.75 EUR
Maksimum:
454.77 EUR (10.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.62% (454.77 EUR)
Varlığa göre:
44.11% (1 439.49 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4119
|GBPUSD
|2551
|USDJPY
|1191
|XAUUSD
|274
|GBPAUD
|125
|EURCHF
|115
|GBPCHF
|74
|EURGBP
|57
|AUDCAD
|47
|AUDNZD
|46
|GBPCAD
|45
|NZDCAD
|34
|EURCAD
|30
|USDCAD
|28
|EURJPY
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|USDJPY
|458
|XAUUSD
|292
|GBPAUD
|8
|EURCHF
|16
|GBPCHF
|-183
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|43
|AUDNZD
|42
|GBPCAD
|20
|NZDCAD
|81
|EURCAD
|-5
|USDCAD
|-21
|EURJPY
|0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.7K
|GBPUSD
|24K
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|8.7K
|GBPAUD
|2.3K
|EURCHF
|2.2K
|GBPCHF
|-11K
|EURGBP
|808
|AUDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|2.4K
|GBPCAD
|1.5K
|NZDCAD
|3.1K
|EURCAD
|-433
|USDCAD
|-1.5K
|EURJPY
|15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.09 EUR
En kötü işlem: -172 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +32.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.39 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 24
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.18 × 74
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 110
|
ICMarketsSC-Live02
|0.55 × 82
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
149%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
128
99%
8 737
81%
81%
1.37
0.34
EUR
EUR
44%
1:300