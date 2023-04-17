SinyallerBölümler
Groupe Perdigau Investissements

EA Safe 1

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
128 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 149%
ICMarketsSC-Live20
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 737
Kârla kapanan işlemler:
7 108 (81.35%)
Zararla kapanan işlemler:
1 629 (18.64%)
En iyi işlem:
249.09 EUR
En kötü işlem:
-172.42 EUR
Brüt kâr:
10 747.11 EUR (359 092 pips)
Brüt zarar:
-7 801.75 EUR (308 505 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (32.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
275.96 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
81.37%
Maks. mevduat yükü:
27.58%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.48
Alış işlemleri:
4 539 (51.95%)
Satış işlemleri:
4 198 (48.05%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.34 EUR
Ortalama kâr:
1.51 EUR
Ortalama zarar:
-4.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-105.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-285.33 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.73%
Yıllık tahmin:
33.68%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.75 EUR
Maksimum:
454.77 EUR (10.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.62% (454.77 EUR)
Varlığa göre:
44.11% (1 439.49 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4119
GBPUSD 2551
USDJPY 1191
XAUUSD 274
GBPAUD 125
EURCHF 115
GBPCHF 74
EURGBP 57
AUDCAD 47
AUDNZD 46
GBPCAD 45
NZDCAD 34
EURCAD 30
USDCAD 28
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 1.4K
USDJPY 458
XAUUSD 292
GBPAUD 8
EURCHF 16
GBPCHF -183
EURGBP 5
AUDCAD 43
AUDNZD 42
GBPCAD 20
NZDCAD 81
EURCAD -5
USDCAD -21
EURJPY 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD 24K
USDJPY 20K
XAUUSD 8.7K
GBPAUD 2.3K
EURCHF 2.2K
GBPCHF -11K
EURGBP 808
AUDCAD 2.3K
AUDNZD 2.4K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 3.1K
EURCAD -433
USDCAD -1.5K
EURJPY 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.09 EUR
En kötü işlem: -172 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +32.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -105.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
DooPrime-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 24
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.18 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 110
ICMarketsSC-Live02
0.55 × 82
229 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.17 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 01:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 00:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 10:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.14 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.07 23:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.13 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 06:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.29 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
