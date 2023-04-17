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Groupe Perdigau Investissements

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毛利:
12 846.97 EUR (493 328 pips)
毛利亏损:
-9 116.73 EUR (382 014 pips)
最大连续赢利:
56 (32.95 EUR)
最大连续盈利:
275.96 EUR (4)
夏普比率:
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交易活动:
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最近交易:
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12 小时
采收率:
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长期交易:
6 099 (52.41%)
短期交易:
5 539 (47.59%)
利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
1.37 EUR
平均损失:
-4.07 EUR
最大连续失误:
9 (-105.39 EUR)
最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
11.62% (454.77 EUR)
净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 5966
GBPUSD 3085
USDJPY 1481
XAUUSD 336
AUDNZD 132
GBPAUD 125
EURCHF 115
AUDCAD 94
GBPCHF 74
NZDCAD 66
EURGBP 57
GBPCAD 45
EURCAD 30
USDCAD 28
XAGUSD 3
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 480
XAUUSD 365
AUDNZD 90
GBPAUD 8
EURCHF 16
AUDCAD 87
GBPCHF -183
NZDCAD 122
EURGBP 5
GBPCAD 20
EURCAD -5
USDCAD -21
XAGUSD 135
EURJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 27K
GBPUSD 33K
USDJPY 23K
XAUUSD 7.9K
AUDNZD 5.9K
GBPAUD 2.3K
EURCHF 2.2K
AUDCAD 8.5K
GBPCHF -11K
NZDCAD 7.3K
EURGBP 808
GBPCAD 1.5K
EURCAD -433
USDCAD -1.5K
XAGUSD 14K
EURJPY 15
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +249.09 EUR
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VantageInternational-Live 9
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Exness-Real14
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2025.06.17 18:08
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2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 15:10
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2024.07.16 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
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2024.07.16 02:40
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2024.07.14 23:17
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2023.12.08 01:34
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2023.12.07 23:03
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2023.07.18 19:03
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2023.07.13 11:50
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2023.06.26 06:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.29 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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99%
11 638
80%
79%
1.40
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EUR
44%
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