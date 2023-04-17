- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 638
盈利交易:
9 400 (80.76%)
亏损交易:
2 238 (19.23%)
最好交易:
249.09 EUR
最差交易:
-172.42 EUR
毛利:
12 846.97 EUR (493 328 pips)
毛利亏损:
-9 116.73 EUR (382 014 pips)
最大连续赢利:
56 (32.95 EUR)
最大连续盈利:
275.96 EUR (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
79.36%
最大入金加载:
27.58%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
12 小时
采收率:
8.20
长期交易:
6 099 (52.41%)
短期交易:
5 539 (47.59%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.32 EUR
平均利润:
1.37 EUR
平均损失:
-4.07 EUR
最大连续失误:
9 (-105.39 EUR)
最大连续亏损:
-285.33 EUR (5)
每月增长:
0.53%
年度预测:
7.04%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
20.75 EUR
最大值:
454.77 EUR (10.54%)
相对跌幅:
结余:
11.62% (454.77 EUR)
净值:
44.11% (1 439.49 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5966
|GBPUSD
|3085
|USDJPY
|1481
|XAUUSD
|336
|AUDNZD
|132
|GBPAUD
|125
|EURCHF
|115
|AUDCAD
|94
|GBPCHF
|74
|NZDCAD
|66
|EURGBP
|57
|GBPCAD
|45
|EURCAD
|30
|USDCAD
|28
|XAGUSD
|3
|EURJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|480
|XAUUSD
|365
|AUDNZD
|90
|GBPAUD
|8
|EURCHF
|16
|AUDCAD
|87
|GBPCHF
|-183
|NZDCAD
|122
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|20
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|-5
|USDCAD
|-21
|XAGUSD
|135
|EURJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|33K
|USDJPY
|23K
|XAUUSD
|7.9K
|AUDNZD
|5.9K
|GBPAUD
|2.3K
|EURCHF
|2.2K
|AUDCAD
|8.5K
|GBPCHF
|-11K
|NZDCAD
|7.3K
|EURGBP
|808
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|1.5K
|EURCAD
|-433
|USDCAD
|-1.5K
|XAGUSD
|14K
|EURJPY
|15
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.09 EUR
最差交易: -172 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +32.95 EUR
最大连续亏损: -105.39 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 24
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.18 × 74
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 110
|
ICMarketsSC-Live02
|0.55 × 82
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
216%
0
0
USD
USD
3.5K
EUR
EUR
174
99%
11 638
80%
79%
1.40
0.32
EUR
EUR
44%
1:300