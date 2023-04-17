СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Safe 1
Groupe Perdigau Investissements

EA Safe 1

Groupe Perdigau Investissements
Groupe Perdigau Investissements

Groupe Perdigau Investissements

0 отзывов
Надежность
174 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 216%
ICMarketsSC-Live20
1:300
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 634
Прибыльных трейдов:
9 397 (80.77%)
Убыточных трейдов:
2 237 (19.23%)
Лучший трейд:
249.09 EUR
Худший трейд:
-172.42 EUR
Общая прибыль:
12 844.94 EUR (493 179 pips)
Общий убыток:
-9 115.25 EUR (381 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (32.95 EUR)
Макс. прибыль в серии:
275.96 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
79.36%
Макс. загрузка депозита:
27.58%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
8.20
Длинных трейдов:
6 097 (52.41%)
Коротких трейдов:
5 537 (47.59%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.32 EUR
Средняя прибыль:
1.37 EUR
Средний убыток:
-4.07 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-105.39 EUR)
Макс. убыток в серии:
-285.33 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.56%
Годовой прогноз:
6.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.75 EUR
Максимальная:
454.77 EUR (10.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.62% (454.77 EUR)
По эквити:
44.11% (1 439.49 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 5962
GBPUSD 3085
USDJPY 1481
XAUUSD 336
AUDNZD 132
GBPAUD 125
EURCHF 115
AUDCAD 94
GBPCHF 74
NZDCAD 66
EURGBP 57
GBPCAD 45
EURCAD 30
USDCAD 28
XAGUSD 3
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1.5K
USDJPY 480
XAUUSD 365
AUDNZD 90
GBPAUD 8
EURCHF 16
AUDCAD 87
GBPCHF -183
NZDCAD 122
EURGBP 5
GBPCAD 20
EURCAD -5
USDCAD -21
XAGUSD 135
EURJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 27K
GBPUSD 33K
USDJPY 23K
XAUUSD 7.9K
AUDNZD 5.9K
GBPAUD 2.3K
EURCHF 2.2K
AUDCAD 8.5K
GBPCHF -11K
NZDCAD 7.3K
EURGBP 808
GBPCAD 1.5K
EURCAD -433
USDCAD -1.5K
XAGUSD 14K
EURJPY 15
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249.09 EUR
Худший трейд: -172 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +32.95 EUR
Макс. убыток в серии: -105.39 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
DooPrime-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 24
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.18 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 110
ICMarketsSC-Live02
0.55 × 82
еще 229...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.06.17 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 01:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 00:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 10:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.14 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.07 23:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.13 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 06:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.29 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Safe 1
50 USD в месяц
216%
0
0
USD
3.5K
EUR
174
99%
11 634
80%
79%
1.40
0.32
EUR
44%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.