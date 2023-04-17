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Всего трейдов:
11 634
Прибыльных трейдов:
9 397 (80.77%)
Убыточных трейдов:
2 237 (19.23%)
Лучший трейд:
249.09 EUR
Худший трейд:
-172.42 EUR
Общая прибыль:
12 844.94 EUR (493 179 pips)
Общий убыток:
-9 115.25 EUR (381 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (32.95 EUR)
Макс. прибыль в серии:
275.96 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
79.36%
Макс. загрузка депозита:
27.58%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
8.20
Длинных трейдов:
6 097 (52.41%)
Коротких трейдов:
5 537 (47.59%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.32 EUR
Средняя прибыль:
1.37 EUR
Средний убыток:
-4.07 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-105.39 EUR)
Макс. убыток в серии:
-285.33 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.56%
Годовой прогноз:
6.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.75 EUR
Максимальная:
454.77 EUR (10.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.62% (454.77 EUR)
По эквити:
44.11% (1 439.49 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5962
|GBPUSD
|3085
|USDJPY
|1481
|XAUUSD
|336
|AUDNZD
|132
|GBPAUD
|125
|EURCHF
|115
|AUDCAD
|94
|GBPCHF
|74
|NZDCAD
|66
|EURGBP
|57
|GBPCAD
|45
|EURCAD
|30
|USDCAD
|28
|XAGUSD
|3
|EURJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|480
|XAUUSD
|365
|AUDNZD
|90
|GBPAUD
|8
|EURCHF
|16
|AUDCAD
|87
|GBPCHF
|-183
|NZDCAD
|122
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|20
|EURCAD
|-5
|USDCAD
|-21
|XAGUSD
|135
|EURJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|33K
|USDJPY
|23K
|XAUUSD
|7.9K
|AUDNZD
|5.9K
|GBPAUD
|2.3K
|EURCHF
|2.2K
|AUDCAD
|8.5K
|GBPCHF
|-11K
|NZDCAD
|7.3K
|EURGBP
|808
|GBPCAD
|1.5K
|EURCAD
|-433
|USDCAD
|-1.5K
|XAGUSD
|14K
|EURJPY
|15
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +249.09 EUR
Худший трейд: -172 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +32.95 EUR
Макс. убыток в серии: -105.39 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 24
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.18 × 74
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 110
|
ICMarketsSC-Live02
|0.55 × 82
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
216%
0
0
USD
USD
3.5K
EUR
EUR
174
99%
11 634
80%
79%
1.40
0.32
EUR
EUR
44%
1:300