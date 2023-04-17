SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Safe 1
Groupe Perdigau Investissements

EA Safe 1

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
128 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 149%
ICMarketsSC-Live20
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 737
Profit Trade:
7 108 (81.35%)
Loss Trade:
1 629 (18.64%)
Best Trade:
249.09 EUR
Worst Trade:
-172.42 EUR
Profitto lordo:
10 747.11 EUR (359 092 pips)
Perdita lorda:
-7 801.75 EUR (308 505 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (32.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
275.96 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
81.37%
Massimo carico di deposito:
27.58%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.48
Long Trade:
4 539 (51.95%)
Short Trade:
4 198 (48.05%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.34 EUR
Profitto medio:
1.51 EUR
Perdita media:
-4.79 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-105.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-285.33 EUR (5)
Crescita mensile:
2.78%
Previsione annuale:
33.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.75 EUR
Massimale:
454.77 EUR (10.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.62% (454.77 EUR)
Per equità:
44.11% (1 439.49 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4119
GBPUSD 2551
USDJPY 1191
XAUUSD 274
GBPAUD 125
EURCHF 115
GBPCHF 74
EURGBP 57
AUDCAD 47
AUDNZD 46
GBPCAD 45
NZDCAD 34
EURCAD 30
USDCAD 28
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 1.4K
USDJPY 458
XAUUSD 292
GBPAUD 8
EURCHF 16
GBPCHF -183
EURGBP 5
AUDCAD 43
AUDNZD 42
GBPCAD 20
NZDCAD 81
EURCAD -5
USDCAD -21
EURJPY 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD 24K
USDJPY 20K
XAUUSD 8.7K
GBPAUD 2.3K
EURCHF 2.2K
GBPCHF -11K
EURGBP 808
AUDCAD 2.3K
AUDNZD 2.4K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 3.1K
EURCAD -433
USDCAD -1.5K
EURJPY 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.09 EUR
Worst Trade: -172 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +32.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -105.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
DooPrime-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 24
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.18 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 110
ICMarketsSC-Live02
0.55 × 82
229 più
Non ci sono recensioni
2025.06.17 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 01:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 00:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 10:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.14 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.07 23:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.13 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 06:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.29 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.