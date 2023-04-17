- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 737
Profit Trade:
7 108 (81.35%)
Loss Trade:
1 629 (18.64%)
Best Trade:
249.09 EUR
Worst Trade:
-172.42 EUR
Profitto lordo:
10 747.11 EUR (359 092 pips)
Perdita lorda:
-7 801.75 EUR (308 505 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (32.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
275.96 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
81.37%
Massimo carico di deposito:
27.58%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.48
Long Trade:
4 539 (51.95%)
Short Trade:
4 198 (48.05%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.34 EUR
Profitto medio:
1.51 EUR
Perdita media:
-4.79 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-105.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-285.33 EUR (5)
Crescita mensile:
2.78%
Previsione annuale:
33.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.75 EUR
Massimale:
454.77 EUR (10.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.62% (454.77 EUR)
Per equità:
44.11% (1 439.49 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4119
|GBPUSD
|2551
|USDJPY
|1191
|XAUUSD
|274
|GBPAUD
|125
|EURCHF
|115
|GBPCHF
|74
|EURGBP
|57
|AUDCAD
|47
|AUDNZD
|46
|GBPCAD
|45
|NZDCAD
|34
|EURCAD
|30
|USDCAD
|28
|EURJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|USDJPY
|458
|XAUUSD
|292
|GBPAUD
|8
|EURCHF
|16
|GBPCHF
|-183
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|43
|AUDNZD
|42
|GBPCAD
|20
|NZDCAD
|81
|EURCAD
|-5
|USDCAD
|-21
|EURJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.7K
|GBPUSD
|24K
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|8.7K
|GBPAUD
|2.3K
|EURCHF
|2.2K
|GBPCHF
|-11K
|EURGBP
|808
|AUDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|2.4K
|GBPCAD
|1.5K
|NZDCAD
|3.1K
|EURCAD
|-433
|USDCAD
|-1.5K
|EURJPY
|15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.09 EUR
Worst Trade: -172 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +32.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -105.39 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 8
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 24
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Valutrades-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.18 × 74
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 110
|
ICMarketsSC-Live02
|0.55 × 82
229 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
149%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
128
99%
8 737
81%
81%
1.37
0.34
EUR
EUR
44%
1:300