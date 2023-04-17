SignauxSections
EA Safe 1

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
128 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 149%
ICMarketsSC-Live20
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 736
Bénéfice trades:
7 107 (81.35%)
Perte trades:
1 629 (18.65%)
Meilleure transaction:
249.09 EUR
Pire transaction:
-172.42 EUR
Bénéfice brut:
10 746.67 EUR (359 010 pips)
Perte brute:
-7 801.75 EUR (308 505 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (32.95 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
275.96 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
81.37%
Charge de dépôt maximale:
27.58%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
110
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
6.48
Longs trades:
4 538 (51.95%)
Courts trades:
4 198 (48.05%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.34 EUR
Bénéfice moyen:
1.51 EUR
Perte moyenne:
-4.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-105.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-285.33 EUR (5)
Croissance mensuelle:
2.85%
Prévision annuelle:
35.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.75 EUR
Maximal:
454.77 EUR (10.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.62% (454.77 EUR)
Par fonds propres:
44.11% (1 439.49 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 4119
GBPUSD 2551
USDJPY 1191
XAUUSD 274
GBPAUD 125
EURCHF 115
GBPCHF 74
EURGBP 57
AUDCAD 47
AUDNZD 46
GBPCAD 45
NZDCAD 33
EURCAD 30
USDCAD 28
EURJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 1.4K
USDJPY 458
XAUUSD 292
GBPAUD 8
EURCHF 16
GBPCHF -183
EURGBP 5
AUDCAD 43
AUDNZD 42
GBPCAD 20
NZDCAD 81
EURCAD -5
USDCAD -21
EURJPY 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD 24K
USDJPY 20K
XAUUSD 8.7K
GBPAUD 2.3K
EURCHF 2.2K
GBPCHF -11K
EURGBP 808
AUDCAD 2.3K
AUDNZD 2.4K
GBPCAD 1.5K
NZDCAD 3K
EURCAD -433
USDCAD -1.5K
EURJPY 15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.09 EUR
Pire transaction: -172 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +32.95 EUR
Perte consécutive maximale: -105.39 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 8
DooPrime-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 24
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Valutrades-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.18 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 110
ICMarketsSC-Live02
0.55 × 82
229 plus...
Aucun avis
2025.06.17 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.18 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 09:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 01:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 00:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 10:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.07.14 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 16:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.12.08 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.12.07 23:03
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.13 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.06.26 06:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.29 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
