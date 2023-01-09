- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 549
Kârla kapanan işlemler:
5 059 (77.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 490 (22.75%)
En iyi işlem:
3 377.01 USD
En kötü işlem:
-624.92 USD
Brüt kâr:
85 914.33 USD (441 285 pips)
Brüt zarar:
-53 451.39 USD (365 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (212.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 941.96 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
87.55%
Maks. mevduat yükü:
38.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.06
Alış işlemleri:
3 280 (50.08%)
Satış işlemleri:
3 269 (49.92%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
4.96 USD
Ortalama kâr:
16.98 USD
Ortalama zarar:
-35.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-5 352.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 352.83 USD (12)
Aylık büyüme:
2.24%
Yıllık tahmin:
26.94%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
761.75 USD
Maksimum:
5 352.83 USD (15.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.53% (5 352.83 USD)
Varlığa göre:
68.01% (8 232.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6549
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|76K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 377.01 USD
En kötü işlem: -625 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +212.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 352.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17884
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
