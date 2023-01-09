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Denis Povtorenko

Corrective Standard

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交易:
8 156
盈利交易:
6 273 (76.91%)
亏损交易:
1 883 (23.09%)
最好交易:
3 377.01 USD
最差交易:
-624.92 USD
毛利:
116 605.52 USD (558 204 pips)
毛利亏损:
-74 076.46 USD (475 814 pips)
最大连续赢利:
30 (212.10 USD)
最大连续盈利:
5 941.96 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
88.55%
最大入金加载:
38.11%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
15 小时
采收率:
7.95
长期交易:
4 047 (49.62%)
短期交易:
4 109 (50.38%)
利润因子:
1.57
预期回报:
5.21 USD
平均利润:
18.59 USD
平均损失:
-39.34 USD
最大连续失误:
12 (-5 352.83 USD)
最大连续亏损:
-5 352.83 USD (12)
每月增长:
1.80%
年度预测:
21.98%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
761.75 USD
最大值:
5 352.83 USD (15.53%)
相对跌幅:
结余:
15.53% (5 352.83 USD)
净值:
68.01% (8 232.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 8156
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 83K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +3 377.01 USD
最差交易: -625 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +212.10 USD
最大连续亏损: -5 352.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 5
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BlackBullMarkets-Live
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FusionMarkets-Live
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ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.44 × 17932
ICMarketsSC-Live03
0.62 × 130
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.69 × 1695
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
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2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.04.23 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 06:08
No swaps are charged on the signal account
2026.03.11 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.11 03:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.10 17:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.09 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.11 10:20
No swaps are charged
2026.02.11 10:20
No swaps are charged
2026.02.09 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.08 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.29 08:53
No swaps are charged on the signal account
2026.01.28 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 21:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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USD
188
99%
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76%
89%
1.57
5.21
USD
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