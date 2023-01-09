- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 145
Прибыльных трейдов:
6 265 (76.91%)
Убыточных трейдов:
1 880 (23.08%)
Лучший трейд:
3 377.01 USD
Худший трейд:
-624.92 USD
Общая прибыль:
116 505.62 USD (557 503 pips)
Общий убыток:
-74 037.64 USD (475 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (212.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 941.96 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
88.55%
Макс. загрузка депозита:
38.11%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
7.93
Длинных трейдов:
4 044 (49.65%)
Коротких трейдов:
4 101 (50.35%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
5.21 USD
Средняя прибыль:
18.60 USD
Средний убыток:
-39.38 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-5 352.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 352.83 USD (12)
Прирост в месяц:
1.90%
Годовой прогноз:
23.08%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
761.75 USD
Максимальная:
5 352.83 USD (15.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.53% (5 352.83 USD)
По эквити:
68.01% (8 232.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8145
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|83K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 377.01 USD
Худший трейд: -625 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +212.10 USD
Макс. убыток в серии: -5 352.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17932
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
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📱Libertex: https://bit.ly/libertexsignals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
425%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
188
99%
8 145
76%
89%
1.57
5.21
USD
USD
68%
1:500