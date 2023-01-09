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Сигналы / MetaTrader 4 / Corrective Standard
Denis Povtorenko

Corrective Standard

Denis Povtorenko
Denis Povtorenko

Denis Povtorenko

3 (1)
10 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
188 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 425%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 145
Прибыльных трейдов:
6 265 (76.91%)
Убыточных трейдов:
1 880 (23.08%)
Лучший трейд:
3 377.01 USD
Худший трейд:
-624.92 USD
Общая прибыль:
116 505.62 USD (557 503 pips)
Общий убыток:
-74 037.64 USD (475 554 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (212.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 941.96 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
88.55%
Макс. загрузка депозита:
38.11%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
7.93
Длинных трейдов:
4 044 (49.65%)
Коротких трейдов:
4 101 (50.35%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
5.21 USD
Средняя прибыль:
18.60 USD
Средний убыток:
-39.38 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-5 352.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 352.83 USD (12)
Прирост в месяц:
1.90%
Годовой прогноз:
23.08%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
761.75 USD
Максимальная:
5 352.83 USD (15.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.53% (5 352.83 USD)
По эквити:
68.01% (8 232.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 8145
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 83K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 377.01 USD
Худший трейд: -625 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +212.10 USD
Макс. убыток в серии: -5 352.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.44 × 17932
ICMarketsSC-Live03
0.62 × 130
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.69 × 1695
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
еще 32...
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Нет отзывов
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.04.23 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 06:08
No swaps are charged on the signal account
2026.03.11 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.11 03:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.10 17:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.09 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.11 10:20
No swaps are charged
2026.02.11 10:20
No swaps are charged
2026.02.09 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.08 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.29 08:53
No swaps are charged on the signal account
2026.01.28 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 21:42
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Corrective Standard
30 USD в месяц
425%
0
0
USD
52K
USD
188
99%
8 145
76%
89%
1.57
5.21
USD
68%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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