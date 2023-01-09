SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Corrective Standard
Corrective Standard

0 avis
Fiabilité
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 325%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 549
Bénéfice trades:
5 059 (77.24%)
Perte trades:
1 490 (22.75%)
Meilleure transaction:
3 377.01 USD
Pire transaction:
-624.92 USD
Bénéfice brut:
85 914.33 USD (441 285 pips)
Perte brute:
-53 451.39 USD (365 816 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (212.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 941.96 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
87.55%
Charge de dépôt maximale:
38.11%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
6.06
Longs trades:
3 280 (50.08%)
Courts trades:
3 269 (49.92%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
4.96 USD
Bénéfice moyen:
16.98 USD
Perte moyenne:
-35.87 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-5 352.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 352.83 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.51%
Prévision annuelle:
31.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
761.75 USD
Maximal:
5 352.83 USD (15.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.53% (5 352.83 USD)
Par fonds propres:
68.01% (8 232.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6549
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 76K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 377.01 USD
Pire transaction: -625 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +212.10 USD
Perte consécutive maximale: -5 352.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.44 × 17884
ICMarketsSC-Live03
0.62 × 130
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.69 × 1695
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
31 plus...
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 20:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 16:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 05:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
