- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 549
Bénéfice trades:
5 059 (77.24%)
Perte trades:
1 490 (22.75%)
Meilleure transaction:
3 377.01 USD
Pire transaction:
-624.92 USD
Bénéfice brut:
85 914.33 USD (441 285 pips)
Perte brute:
-53 451.39 USD (365 816 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (212.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 941.96 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
87.55%
Charge de dépôt maximale:
38.11%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
6.06
Longs trades:
3 280 (50.08%)
Courts trades:
3 269 (49.92%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
4.96 USD
Bénéfice moyen:
16.98 USD
Perte moyenne:
-35.87 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-5 352.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 352.83 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.51%
Prévision annuelle:
31.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
761.75 USD
Maximal:
5 352.83 USD (15.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.53% (5 352.83 USD)
Par fonds propres:
68.01% (8 232.14 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6549
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|76K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 377.01 USD
Pire transaction: -625 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +212.10 USD
Perte consécutive maximale: -5 352.83 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17884
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
325%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
142
99%
6 549
77%
88%
1.60
4.96
USD
USD
68%
1:500