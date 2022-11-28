SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NS B3 PROject eP v5 66079046
Wijanarko Putro Santoso

NS B3 PROject eP v5 66079046

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
170 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 705%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 421
Negociações com lucro:
1 122 (78.95%)
Negociações com perda:
299 (21.04%)
Melhor negociação:
733.57 USD
Pior negociação:
-111.51 USD
Lucro bruto:
4 025.15 USD (148 100 pips)
Perda bruta:
-1 536.53 USD (130 488 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (19.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
740.13 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
56.33%
Depósito máximo carregado:
44.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.38
Negociações longas:
646 (45.46%)
Negociações curtas:
775 (54.54%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
1.75 USD
Lucro médio:
3.59 USD
Perda média:
-5.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-389.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-389.93 USD (6)
Crescimento mensal:
0.33%
Previsão anual:
4.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.25 USD
Máximo:
389.93 USD (18.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.36% (389.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.58% (2 373.42 USD)

Distribuição

  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade


