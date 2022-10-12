- Büyüme
İşlemler:
2 278
Kârla kapanan işlemler:
1 753 (76.95%)
Zararla kapanan işlemler:
525 (23.05%)
En iyi işlem:
766.08 USD
En kötü işlem:
-330.37 USD
Brüt kâr:
18 153.15 USD (256 859 pips)
Brüt zarar:
-7 247.54 USD (226 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (77.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 086.45 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
74.11%
Maks. mevduat yükü:
56.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.19
Alış işlemleri:
1 018 (44.69%)
Satış işlemleri:
1 260 (55.31%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
4.79 USD
Ortalama kâr:
10.36 USD
Ortalama zarar:
-13.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 331.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 331.34 USD (8)
Aylık büyüme:
20.41%
Yıllık tahmin:
248.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.29 USD
Maksimum:
1 331.34 USD (9.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.71% (1 331.34 USD)
Varlığa göre:
62.76% (3 909.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1366
|AUDUSDmicro
|496
|AUDCADmicro
|416
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDmicro
|6.3K
|AUDUSDmicro
|2.7K
|AUDCADmicro
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDmicro
|16K
|AUDUSDmicro
|7.2K
|AUDCADmicro
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +766.08 USD
En kötü işlem: -330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +77.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 331.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
797%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
156
98%
2 278
76%
74%
2.50
4.79
USD
USD
63%
1:500