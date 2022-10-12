SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS eP v5 46159657
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 46159657

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
156 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 797%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 278
Profit Trade:
1 753 (76.95%)
Loss Trade:
525 (23.05%)
Best Trade:
766.08 USD
Worst Trade:
-330.37 USD
Profitto lordo:
18 153.15 USD (256 859 pips)
Perdita lorda:
-7 247.54 USD (226 025 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (77.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 086.45 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
74.11%
Massimo carico di deposito:
56.07%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.19
Long Trade:
1 018 (44.69%)
Short Trade:
1 260 (55.31%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
4.79 USD
Profitto medio:
10.36 USD
Perdita media:
-13.80 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 331.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 331.34 USD (8)
Crescita mensile:
20.43%
Previsione annuale:
248.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.29 USD
Massimale:
1 331.34 USD (9.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.71% (1 331.34 USD)
Per equità:
62.76% (3 909.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDmicro 1366
AUDUSDmicro 496
AUDCADmicro 416
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDmicro 6.3K
AUDUSDmicro 2.7K
AUDCADmicro 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDmicro 16K
AUDUSDmicro 7.2K
AUDCADmicro 8.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +766.08 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +77.91 USD
Massima perdita consecutiva: -1 331.34 USD

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Non ci sono recensioni
