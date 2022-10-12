- Crescita
Trade:
2 278
Profit Trade:
1 753 (76.95%)
Loss Trade:
525 (23.05%)
Best Trade:
766.08 USD
Worst Trade:
-330.37 USD
Profitto lordo:
18 153.15 USD (256 859 pips)
Perdita lorda:
-7 247.54 USD (226 025 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (77.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 086.45 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
74.11%
Massimo carico di deposito:
56.07%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.19
Long Trade:
1 018 (44.69%)
Short Trade:
1 260 (55.31%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
4.79 USD
Profitto medio:
10.36 USD
Perdita media:
-13.80 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 331.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 331.34 USD (8)
Crescita mensile:
20.43%
Previsione annuale:
248.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.29 USD
Massimale:
1 331.34 USD (9.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.71% (1 331.34 USD)
Per equità:
62.76% (3 909.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1366
|AUDUSDmicro
|496
|AUDCADmicro
|416
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDmicro
|6.3K
|AUDUSDmicro
|2.7K
|AUDCADmicro
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDmicro
|16K
|AUDUSDmicro
|7.2K
|AUDCADmicro
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +766.08 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +77.91 USD
Massima perdita consecutiva: -1 331.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
