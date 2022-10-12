シグナルセクション
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 527
利益トレード:
1 956 (77.40%)
損失トレード:
571 (22.60%)
ベストトレード:
766.08 USD
最悪のトレード:
-330.37 USD
総利益:
20 293.53 USD (283 514 pips)
総損失:
-7 753.59 USD (239 931 pips)
最大連続の勝ち:
34 (77.91 USD)
最大連続利益:
2 086.45 USD (5)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
76.11%
最大入金額:
56.07%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.42
長いトレード:
1 146 (45.35%)
短いトレード:
1 381 (54.65%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
4.96 USD
平均利益:
10.38 USD
平均損失:
-13.58 USD
最大連続の負け:
8 (-1 331.34 USD)
最大連続損失:
-1 331.34 USD (8)
月間成長:
29.61%
年間予想:
361.86%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.29 USD
最大の:
1 331.34 USD (9.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.71% (1 331.34 USD)
エクイティによる:
62.76% (3 909.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDmicro 1474
AUDUSDmicro 565
AUDCADmicro 488
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDmicro 7K
AUDUSDmicro 3.4K
AUDCADmicro 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDmicro 21K
AUDUSDmicro 9.3K
AUDCADmicro 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +766.08 USD
最悪のトレード: -330 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +77.91 USD
最大連続損失: -1 331.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 36"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade

レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.06 05:34
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 05:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 23:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 18:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 16:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
