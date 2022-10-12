СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS eP v5 46159657
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 46159657

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
170 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 1 174%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 527
Прибыльных трейдов:
1 956 (77.40%)
Убыточных трейдов:
571 (22.60%)
Лучший трейд:
766.08 USD
Худший трейд:
-330.37 USD
Общая прибыль:
20 293.53 USD (283 514 pips)
Общий убыток:
-7 753.59 USD (239 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (77.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 086.45 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
76.11%
Макс. загрузка депозита:
56.07%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.42
Длинных трейдов:
1 146 (45.35%)
Коротких трейдов:
1 381 (54.65%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
4.96 USD
Средняя прибыль:
10.38 USD
Средний убыток:
-13.58 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 331.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 331.34 USD (8)
Прирост в месяц:
29.61%
Годовой прогноз:
361.86%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.29 USD
Максимальная:
1 331.34 USD (9.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.71% (1 331.34 USD)
По эквити:
62.76% (3 909.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDmicro 1474
AUDUSDmicro 565
AUDCADmicro 488
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDmicro 7K
AUDUSDmicro 3.4K
AUDCADmicro 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDmicro 21K
AUDUSDmicro 9.3K
AUDCADmicro 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +766.08 USD
Худший трейд: -330 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +77.91 USD
Макс. убыток в серии: -1 331.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 36" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade

Нет отзывов
