Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 46159657

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
156 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 797%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 277
Bénéfice trades:
1 752 (76.94%)
Perte trades:
525 (23.06%)
Meilleure transaction:
766.08 USD
Pire transaction:
-330.37 USD
Bénéfice brut:
18 152.28 USD (256 778 pips)
Perte brute:
-7 247.54 USD (226 025 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (77.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 086.45 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
74.11%
Charge de dépôt maximale:
56.07%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.19
Longs trades:
1 017 (44.66%)
Courts trades:
1 260 (55.34%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
4.79 USD
Bénéfice moyen:
10.36 USD
Perte moyenne:
-13.80 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 331.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 331.34 USD (8)
Croissance mensuelle:
20.50%
Prévision annuelle:
249.01%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.29 USD
Maximal:
1 331.34 USD (9.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.71% (1 331.34 USD)
Par fonds propres:
62.76% (3 909.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDmicro 1366
AUDUSDmicro 496
AUDCADmicro 415
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDmicro 6.3K
AUDUSDmicro 2.7K
AUDCADmicro 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDmicro 16K
AUDUSDmicro 7.2K
AUDCADmicro 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +766.08 USD
Pire transaction: -330 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +77.91 USD
Perte consécutive maximale: -1 331.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 36" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

