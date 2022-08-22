SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SM TT
Sergei Chanov

SM TT

Sergei Chanov
2 inceleme
Güvenilirlik
269 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 847%
TeleTrade-NoDealingDesk
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27 851
Kârla kapanan işlemler:
19 416 (69.71%)
Zararla kapanan işlemler:
8 435 (30.29%)
En iyi işlem:
9 248.68 USD
En kötü işlem:
-1 220.47 USD
Brüt kâr:
230 809.08 USD (3 914 994 pips)
Brüt zarar:
-115 028.09 USD (3 564 781 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (71.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 300.07 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.75%
Maks. mevduat yükü:
96.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.59
Alış işlemleri:
13 568 (48.72%)
Satış işlemleri:
14 283 (51.28%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
4.16 USD
Ortalama kâr:
11.89 USD
Ortalama zarar:
-13.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-5 717.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 795.15 USD (16)
Aylık büyüme:
2.88%
Yıllık tahmin:
35.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 193.78 USD (6.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.67% (6 546.76 USD)
Varlığa göre:
77.52% (45 653.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 17306
EURUSD 10529
USDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 2
GBPNZD 1
EURCAD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 73K
EURUSD 44K
USDJPY 11
USDCAD -112
EURJPY -204
GBPNZD -32
EURCAD 126
USDCHF -483
AUDCAD -63
CADJPY 387
AUDCHF -7
GBPAUD -225
NZDCHF -236
GBPJPY -293
AUDNZD -22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 120K
EURUSD 238K
USDJPY -339
USDCAD -268
EURJPY -473
GBPNZD -92
EURCAD 357
USDCHF -798
AUDCAD -160
CADJPY 1.2K
AUDCHF -7
GBPAUD -648
NZDCHF -402
GBPJPY -865
AUDNZD -64
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 248.68 USD
En kötü işlem: -1 220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +71.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 717.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TeleTrade-NoDealingDesk" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXExchange-Live
0.00 × 56
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 12
GoMarkets-Real 2
0.00 × 7
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.03 × 32
JAFX-Real3
0.06 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 55
QtradeFX-Live1
0.25 × 8
Alpari-ECN1
0.27 × 22
Alpari-Standard1
0.33 × 6
Axi-US09-Live
0.40 × 5
MEXIntGroup-Real
0.47 × 403
FXPIG-LIVE
0.48 × 136
Alpari-Standard3
0.67 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.80 × 15
OANDA-v20 Live
1.00 × 2
TeleTRADECY-NoDealingDesk
1.13 × 31
22 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Benjamin Robert Ekin
148
Benjamin Robert Ekin 2022.08.22 11:37   

avioed he will blow your accounts

vijeetgv
580
vijeetgv 2022.08.19 14:45   

Hi, your system is running in -300 pips for some trades. At what point do you put SL ?

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SM TT
Ayda 30 USD
847%
0
0
USD
72K
USD
269
99%
27 851
69%
99%
2.00
4.16
USD
78%
1:100
