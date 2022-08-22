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Сигналы / MetaTrader 4 / SM TT
Sergei Chanov

SM TT

Sergei Chanov
Sergei Chanov

Sergei Chanov

2 отзыва
Надежность
314 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2020 987%
TeleTrade-NoDealingDesk
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31 678
Прибыльных трейдов:
22 075 (69.68%)
Убыточных трейдов:
9 603 (30.31%)
Лучший трейд:
9 248.68 USD
Худший трейд:
-1 220.47 USD
Общая прибыль:
254 305.35 USD (4 454 839 pips)
Общий убыток:
-123 754.13 USD (3 966 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (71.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 300.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.75%
Макс. загрузка депозита:
96.06%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.20
Длинных трейдов:
15 441 (48.74%)
Коротких трейдов:
16 237 (51.26%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
4.12 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-12.89 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-5 717.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 795.15 USD (16)
Прирост в месяц:
0.44%
Годовой прогноз:
5.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 193.78 USD (6.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.67% (6 546.76 USD)
По эквити:
77.52% (45 653.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 19732
EURUSD 11930
USDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 2
GBPNZD 1
EURCAD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 82K
EURUSD 49K
USDJPY 11
USDCAD -112
EURJPY -204
GBPNZD -32
EURCAD 126
USDCHF -483
AUDCAD -63
CADJPY 387
AUDCHF -7
GBPAUD -225
NZDCHF -236
GBPJPY -293
AUDNZD -22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 201K
EURUSD 296K
USDJPY -339
USDCAD -268
EURJPY -473
GBPNZD -92
EURCAD 357
USDCHF -798
AUDCAD -160
CADJPY 1.2K
AUDCHF -7
GBPAUD -648
NZDCHF -402
GBPJPY -865
AUDNZD -64
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 248.68 USD
Худший трейд: -1 220 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +71.07 USD
Макс. убыток в серии: -5 717.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TeleTrade-NoDealingDesk" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MEXExchange-Live
0.00 × 56
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 12
GoMarkets-Real 2
0.00 × 7
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.03 × 32
JAFX-Real3
0.06 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 55
QtradeFX-Live1
0.25 × 8
Alpari-ECN1
0.27 × 22
Alpari-Standard1
0.33 × 6
Axi-US09-Live
0.40 × 5
MEXIntGroup-Real
0.47 × 403
FXPIG-LIVE
0.48 × 136
Alpari-Standard3
0.67 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.80 × 15
OANDA-v20 Live
1.00 × 2
TeleTRADECY-NoDealingDesk
1.13 × 31
еще 22...
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Средняя оценка:
Benjamin Robert Ekin
148
Benjamin Robert Ekin 2022.08.22 11:37   

avioed he will blow your accounts

vijeetgv
579
vijeetgv 2022.08.19 14:45   

Hi, your system is running in -300 pips for some trades. At what point do you put SL ?

2026.03.30 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.13 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.04 19:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.04 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.04 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.02 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.01 23:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.30 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 02:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 20:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 13:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 20:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 17:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SM TT
30 USD в месяц
987%
0
0
USD
156K
USD
314
99%
31 678
69%
99%
2.05
4.12
USD
78%
1:100
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