- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31 678
Прибыльных трейдов:
22 075 (69.68%)
Убыточных трейдов:
9 603 (30.31%)
Лучший трейд:
9 248.68 USD
Худший трейд:
-1 220.47 USD
Общая прибыль:
254 305.35 USD (4 454 839 pips)
Общий убыток:
-123 754.13 USD (3 966 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (71.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 300.07 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.75%
Макс. загрузка депозита:
96.06%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.20
Длинных трейдов:
15 441 (48.74%)
Коротких трейдов:
16 237 (51.26%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
4.12 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-12.89 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-5 717.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 795.15 USD (16)
Прирост в месяц:
0.44%
Годовой прогноз:
5.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 193.78 USD (6.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.67% (6 546.76 USD)
По эквити:
77.52% (45 653.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19732
|EURUSD
|11930
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|82K
|EURUSD
|49K
|USDJPY
|11
|USDCAD
|-112
|EURJPY
|-204
|GBPNZD
|-32
|EURCAD
|126
|USDCHF
|-483
|AUDCAD
|-63
|CADJPY
|387
|AUDCHF
|-7
|GBPAUD
|-225
|NZDCHF
|-236
|GBPJPY
|-293
|AUDNZD
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|201K
|EURUSD
|296K
|USDJPY
|-339
|USDCAD
|-268
|EURJPY
|-473
|GBPNZD
|-92
|EURCAD
|357
|USDCHF
|-798
|AUDCAD
|-160
|CADJPY
|1.2K
|AUDCHF
|-7
|GBPAUD
|-648
|NZDCHF
|-402
|GBPJPY
|-865
|AUDNZD
|-64
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 248.68 USD
Худший трейд: -1 220 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +71.07 USD
Макс. убыток в серии: -5 717.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TeleTrade-NoDealingDesk" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 56
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 12
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.03 × 32
|
JAFX-Real3
|0.06 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.07 × 55
|
QtradeFX-Live1
|0.25 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.27 × 22
|
Alpari-Standard1
|0.33 × 6
|
Axi-US09-Live
|0.40 × 5
|
MEXIntGroup-Real
|0.47 × 403
|
FXPIG-LIVE
|0.48 × 136
|
Alpari-Standard3
|0.67 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.80 × 15
|
OANDA-v20 Live
|1.00 × 2
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|1.13 × 31
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
987%
0
0
USD
USD
156K
USD
USD
314
99%
31 678
69%
99%
2.05
4.12
USD
USD
78%
1:100
avioed he will blow your accounts
Hi, your system is running in -300 pips for some trades. At what point do you put SL ?