- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31 683
盈利交易:
22 080 (69.69%)
亏损交易:
9 603 (30.31%)
最好交易:
9 248.68 USD
最差交易:
-1 220.47 USD
毛利:
254 312.34 USD (4 455 593 pips)
毛利亏损:
-123 754.13 USD (3 966 433 pips)
最大连续赢利:
43 (71.07 USD)
最大连续盈利:
12 300.07 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.75%
最大入金加载:
96.06%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.20
长期交易:
15 444 (48.75%)
短期交易:
16 239 (51.25%)
利润因子:
2.05
预期回报:
4.12 USD
平均利润:
11.52 USD
平均损失:
-12.89 USD
最大连续失误:
30 (-5 717.97 USD)
最大连续亏损:
-7 795.15 USD (16)
每月增长:
0.43%
年度预测:
5.23%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 193.78 USD (6.87%)
相对跌幅:
结余:
15.67% (6 546.76 USD)
净值:
77.52% (45 653.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19735
|EURUSD
|11932
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|82K
|EURUSD
|49K
|USDJPY
|11
|USDCAD
|-112
|EURJPY
|-204
|GBPNZD
|-32
|EURCAD
|126
|USDCHF
|-483
|AUDCAD
|-63
|CADJPY
|387
|AUDCHF
|-7
|GBPAUD
|-225
|NZDCHF
|-236
|GBPJPY
|-293
|AUDNZD
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|202K
|EURUSD
|296K
|USDJPY
|-339
|USDCAD
|-268
|EURJPY
|-473
|GBPNZD
|-92
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|357
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|-798
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|-160
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|1.2K
|AUDCHF
|-7
|GBPAUD
|-648
|NZDCHF
|-402
|GBPJPY
|-865
|AUDNZD
|-64
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 248.68 USD
最差交易: -1 220 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +71.07 USD
最大连续亏损: -5 717.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TeleTrade-NoDealingDesk 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 56
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 12
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.03 × 32
|
JAFX-Real3
|0.06 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.07 × 55
|
QtradeFX-Live1
|0.25 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.27 × 22
|
Alpari-Standard1
|0.33 × 6
|
Axi-US09-Live
|0.40 × 5
|
MEXIntGroup-Real
|0.47 × 403
|
FXPIG-LIVE
|0.48 × 136
|
Alpari-Standard3
|0.67 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.80 × 15
|
OANDA-v20 Live
|1.00 × 2
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|1.13 × 31
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
987%
0
0
USD
USD
156K
USD
USD
314
99%
31 683
69%
99%
2.05
4.12
USD
USD
78%
1:100
avioed he will blow your accounts
Hi, your system is running in -300 pips for some trades. At what point do you put SL ?