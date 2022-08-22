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信号 / MetaTrader 4 / SM TT
Sergei Chanov

SM TT

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2条评论
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增长自 2020 987%
TeleTrade-NoDealingDesk
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交易:
31 683
盈利交易:
22 080 (69.69%)
亏损交易:
9 603 (30.31%)
最好交易:
9 248.68 USD
最差交易:
-1 220.47 USD
毛利:
254 312.34 USD (4 455 593 pips)
毛利亏损:
-123 754.13 USD (3 966 433 pips)
最大连续赢利:
43 (71.07 USD)
最大连续盈利:
12 300.07 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.75%
最大入金加载:
96.06%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.20
长期交易:
15 444 (48.75%)
短期交易:
16 239 (51.25%)
利润因子:
2.05
预期回报:
4.12 USD
平均利润:
11.52 USD
平均损失:
-12.89 USD
最大连续失误:
30 (-5 717.97 USD)
最大连续亏损:
-7 795.15 USD (16)
每月增长:
0.43%
年度预测:
5.23%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 193.78 USD (6.87%)
相对跌幅:
结余:
15.67% (6 546.76 USD)
净值:
77.52% (45 653.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 19735
EURUSD 11932
USDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 2
GBPNZD 1
EURCAD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 82K
EURUSD 49K
USDJPY 11
USDCAD -112
EURJPY -204
GBPNZD -32
EURCAD 126
USDCHF -483
AUDCAD -63
CADJPY 387
AUDCHF -7
GBPAUD -225
NZDCHF -236
GBPJPY -293
AUDNZD -22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 202K
EURUSD 296K
USDJPY -339
USDCAD -268
EURJPY -473
GBPNZD -92
EURCAD 357
USDCHF -798
AUDCAD -160
CADJPY 1.2K
AUDCHF -7
GBPAUD -648
NZDCHF -402
GBPJPY -865
AUDNZD -64
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
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最好交易: +9 248.68 USD
最差交易: -1 220 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +71.07 USD
最大连续亏损: -5 717.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TeleTrade-NoDealingDesk 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

MEXExchange-Live
0.00 × 56
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 12
GoMarkets-Real 2
0.00 × 7
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.03 × 32
JAFX-Real3
0.06 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 55
QtradeFX-Live1
0.25 × 8
Alpari-ECN1
0.27 × 22
Alpari-Standard1
0.33 × 6
Axi-US09-Live
0.40 × 5
MEXIntGroup-Real
0.47 × 403
FXPIG-LIVE
0.48 × 136
Alpari-Standard3
0.67 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.80 × 15
OANDA-v20 Live
1.00 × 2
TeleTRADECY-NoDealingDesk
1.13 × 31
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平均等级:
Benjamin Robert Ekin
148
Benjamin Robert Ekin 2022.08.22 11:37   

avioed he will blow your accounts

vijeetgv
579
vijeetgv 2022.08.19 14:45   

Hi, your system is running in -300 pips for some trades. At what point do you put SL ?

2026.03.30 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.20 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.13 13:42
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2026.03.04 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.04 19:14
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2026.02.04 18:14
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2026.02.04 17:12
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2026.02.02 05:29
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2026.02.01 23:25
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2026.01.30 18:51
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2025.06.17 02:43
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2025.06.16 20:31
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2025.06.16 13:13
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2025.06.13 18:54
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2025.05.16 02:48
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2025.05.15 20:38
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2025.05.15 17:33
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2025.05.15 14:28
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2025.05.15 09:30
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2025.05.15 08:07
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EA交易
交易
赢%
活动
PF
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杠杆
SM TT
每月30 USD
987%
0
0
USD
156K
USD
314
99%
31 683
69%
99%
2.05
4.12
USD
78%
1:100
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