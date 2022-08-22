- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
27 851
Bénéfice trades:
19 416 (69.71%)
Perte trades:
8 435 (30.29%)
Meilleure transaction:
9 248.68 USD
Pire transaction:
-1 220.47 USD
Bénéfice brut:
230 809.08 USD (3 914 994 pips)
Perte brute:
-115 028.09 USD (3 564 781 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (71.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 300.07 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.75%
Charge de dépôt maximale:
96.06%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
12.59
Longs trades:
13 568 (48.72%)
Courts trades:
14 283 (51.28%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
4.16 USD
Bénéfice moyen:
11.89 USD
Perte moyenne:
-13.64 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-5 717.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 795.15 USD (16)
Croissance mensuelle:
3.16%
Prévision annuelle:
39.04%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 193.78 USD (6.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.67% (6 546.76 USD)
Par fonds propres:
77.52% (45 653.54 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|17306
|EURUSD
|10529
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|73K
|EURUSD
|44K
|USDJPY
|11
|USDCAD
|-112
|EURJPY
|-204
|GBPNZD
|-32
|EURCAD
|126
|USDCHF
|-483
|AUDCAD
|-63
|CADJPY
|387
|AUDCHF
|-7
|GBPAUD
|-225
|NZDCHF
|-236
|GBPJPY
|-293
|AUDNZD
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|120K
|EURUSD
|238K
|USDJPY
|-339
|USDCAD
|-268
|EURJPY
|-473
|GBPNZD
|-92
|EURCAD
|357
|USDCHF
|-798
|AUDCAD
|-160
|CADJPY
|1.2K
|AUDCHF
|-7
|GBPAUD
|-648
|NZDCHF
|-402
|GBPJPY
|-865
|AUDNZD
|-64
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9 248.68 USD
Pire transaction: -1 220 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +71.07 USD
Perte consécutive maximale: -5 717.97 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TeleTrade-NoDealingDesk" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
MEXExchange-Live
|0.00 × 56
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 12
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.03 × 32
|
JAFX-Real3
|0.06 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.07 × 55
|
QtradeFX-Live1
|0.25 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.27 × 22
|
Alpari-Standard1
|0.33 × 6
|
Axi-US09-Live
|0.40 × 5
|
MEXIntGroup-Real
|0.47 × 403
|
FXPIG-LIVE
|0.48 × 136
|
Alpari-Standard3
|0.67 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.80 × 15
|
OANDA-v20 Live
|1.00 × 2
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|1.13 × 31
22 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
avioed he will blow your accounts
Hi, your system is running in -300 pips for some trades. At what point do you put SL ?