Sergei Chanov

SM TT

Sergei Chanov
2 avis
Fiabilité
269 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 847%
TeleTrade-NoDealingDesk
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27 851
Bénéfice trades:
19 416 (69.71%)
Perte trades:
8 435 (30.29%)
Meilleure transaction:
9 248.68 USD
Pire transaction:
-1 220.47 USD
Bénéfice brut:
230 809.08 USD (3 914 994 pips)
Perte brute:
-115 028.09 USD (3 564 781 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (71.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 300.07 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.75%
Charge de dépôt maximale:
96.06%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
12.59
Longs trades:
13 568 (48.72%)
Courts trades:
14 283 (51.28%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
4.16 USD
Bénéfice moyen:
11.89 USD
Perte moyenne:
-13.64 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-5 717.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 795.15 USD (16)
Croissance mensuelle:
3.16%
Prévision annuelle:
39.04%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 193.78 USD (6.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.67% (6 546.76 USD)
Par fonds propres:
77.52% (45 653.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 17306
EURUSD 10529
USDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 2
GBPNZD 1
EURCAD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
GBPAUD 1
NZDCHF 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 73K
EURUSD 44K
USDJPY 11
USDCAD -112
EURJPY -204
GBPNZD -32
EURCAD 126
USDCHF -483
AUDCAD -63
CADJPY 387
AUDCHF -7
GBPAUD -225
NZDCHF -236
GBPJPY -293
AUDNZD -22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 120K
EURUSD 238K
USDJPY -339
USDCAD -268
EURJPY -473
GBPNZD -92
EURCAD 357
USDCHF -798
AUDCAD -160
CADJPY 1.2K
AUDCHF -7
GBPAUD -648
NZDCHF -402
GBPJPY -865
AUDNZD -64
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 248.68 USD
Pire transaction: -1 220 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +71.07 USD
Perte consécutive maximale: -5 717.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TeleTrade-NoDealingDesk" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MEXExchange-Live
0.00 × 56
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 12
GoMarkets-Real 2
0.00 × 7
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 11
RoboForex-ECN
0.03 × 32
JAFX-Real3
0.06 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 55
QtradeFX-Live1
0.25 × 8
Alpari-ECN1
0.27 × 22
Alpari-Standard1
0.33 × 6
Axi-US09-Live
0.40 × 5
MEXIntGroup-Real
0.47 × 403
FXPIG-LIVE
0.48 × 136
Alpari-Standard3
0.67 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.80 × 15
OANDA-v20 Live
1.00 × 2
TeleTRADECY-NoDealingDesk
1.13 × 31
22 plus...
Note moyenne:
Benjamin Robert Ekin
148
Benjamin Robert Ekin 2022.08.22 11:37   

avioed he will blow your accounts

vijeetgv
580
vijeetgv 2022.08.19 14:45   

Hi, your system is running in -300 pips for some trades. At what point do you put SL ?

Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.