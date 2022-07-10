SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Darwin Swing MT4
Guillaume Duportal

Darwin Swing MT4

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
168 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 66%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 148
Kârla kapanan işlemler:
1 750 (81.47%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (18.53%)
En iyi işlem:
450.11 EUR
En kötü işlem:
-109.07 EUR
Brüt kâr:
5 397.63 EUR (378 102 pips)
Brüt zarar:
-3 203.38 EUR (300 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (29.64 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
587.69 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
73.47%
Maks. mevduat yükü:
13.81%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.53
Alış işlemleri:
840 (39.11%)
Satış işlemleri:
1 308 (60.89%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.02 EUR
Ortalama kâr:
3.08 EUR
Ortalama zarar:
-8.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-450.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-450.93 EUR (8)
Aylık büyüme:
0.65%
Yıllık tahmin:
9.13%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 EUR
Maksimum:
622.08 EUR (12.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.89% (622.08 EUR)
Varlığa göre:
49.32% (2 097.40 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPYx 208
AUDJPYx 205
EURUSDx 186
GBPJPYx 140
USDJPYx 129
NZDCADx 125
EURAUDx 106
NZDCHFx 105
GBPUSDx 93
EURNZDx 90
USDCADx 83
USDCHFx 77
GBPAUDx 69
CADJPYx 67
EURGBPx 62
EURJPYx 62
AUDUSDx 59
AUDNZDx 46
GBPNZDx 42
NZDJPYx 36
GBPCADx 36
CADCHFx 35
EURCADx 30
NZDUSDx 15
AUDCADx 14
EURCHFx 11
AUDCHFx 9
GBPCHFx 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPYx 231
AUDJPYx 240
EURUSDx 227
GBPJPYx 267
USDJPYx 148
NZDCADx 105
EURAUDx 95
NZDCHFx 164
GBPUSDx 162
EURNZDx 79
USDCADx 64
USDCHFx 113
GBPAUDx 46
CADJPYx 68
EURGBPx 109
EURJPYx 47
AUDUSDx 87
AUDNZDx 25
GBPNZDx 8
NZDJPYx 36
GBPCADx 24
CADCHFx 53
EURCADx 34
NZDUSDx 19
AUDCADx 24
EURCHFx 13
AUDCHFx 7
GBPCHFx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPYx 12K
AUDJPYx 1.5K
EURUSDx 13K
GBPJPYx 9.3K
USDJPYx 19K
NZDCADx 3.5K
EURAUDx 8.2K
NZDCHFx 253
GBPUSDx 6.8K
EURNZDx 5.2K
USDCADx 8.1K
USDCHFx 1.2K
GBPAUDx -26K
CADJPYx 1.3K
EURGBPx 6.6K
EURJPYx 6.9K
AUDUSDx 7.3K
AUDNZDx -5.4K
GBPNZDx -3.8K
NZDJPYx 4.1K
GBPCADx -7.2K
CADCHFx -98
EURCADx 2.9K
NZDUSDx 470
AUDCADx 1.2K
EURCHFx 1.6K
AUDCHFx 624
GBPCHFx 771
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +450.11 EUR
En kötü işlem: -109 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +29.64 EUR
Maksimum ardışık zarar: -450.93 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.15 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 18:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.17 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.07 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.14 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.10 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.02.09 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.16 06:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.01.11 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.19 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.10.14 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.10.13 23:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.10.13 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwin Swing MT4
Ayda 999 USD
66%
0
0
USD
4K
EUR
168
90%
2 148
81%
73%
1.68
1.02
EUR
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.