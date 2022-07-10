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Сигналы / MetaTrader 4 / Darwin Swing MT4
Guillaume Duportal

Darwin Swing MT4

Guillaume Duportal
Guillaume Duportal

Guillaume Duportal

  • Algorithmic Trading Experts в  FI TARGET
  • ОАЭ
  • 8527
4.6 (137)
6 продуктов 13 сигналов 5 тем 13 комментариев
0 отзывов
Надежность
213 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2022 91%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 640
Прибыльных трейдов:
2 142 (81.13%)
Убыточных трейдов:
498 (18.86%)
Лучший трейд:
450.11 EUR
Худший трейд:
-109.07 EUR
Общая прибыль:
6 569.15 EUR (466 781 pips)
Общий убыток:
-3 783.39 EUR (374 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (104.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
587.69 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
72.57%
Макс. загрузка депозита:
13.81%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.48
Длинных трейдов:
1 057 (40.04%)
Коротких трейдов:
1 583 (59.96%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
1.06 EUR
Средняя прибыль:
3.07 EUR
Средний убыток:
-7.60 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-450.93 EUR)
Макс. убыток в серии:
-450.93 EUR (8)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.41%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.84 EUR
Максимальная:
622.08 EUR (12.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.89% (622.08 EUR)
По эквити:
49.32% (2 097.40 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPYx 267
AUDJPYx 258
EURUSDx 228
GBPJPYx 167
NZDCADx 163
USDJPYx 159
EURAUDx 123
GBPUSDx 120
EURNZDx 117
NZDCHFx 116
USDCADx 95
USDCHFx 91
CADJPYx 90
GBPAUDx 79
AUDNZDx 76
AUDUSDx 75
EURGBPx 72
EURJPYx 71
NZDJPYx 48
GBPNZDx 47
GBPCADx 40
EURCADx 38
CADCHFx 36
AUDCADx 18
NZDUSDx 16
EURCHFx 12
AUDCHFx 9
GBPCHFx 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPYx 348
AUDJPYx 286
EURUSDx 279
GBPJPYx 284
NZDCADx 135
USDJPYx 203
EURAUDx 113
GBPUSDx 205
EURNZDx 200
NZDCHFx 182
USDCADx 73
USDCHFx 132
CADJPYx 81
GBPAUDx 56
AUDNZDx 53
AUDUSDx 107
EURGBPx 129
EURJPYx 54
NZDJPYx 46
GBPNZDx 12
GBPCADx 31
EURCADx 41
CADCHFx 54
AUDCADx 26
NZDUSDx 20
EURCHFx 14
AUDCHFx 7
GBPCHFx 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPYx 8.6K
AUDJPYx 8.5K
EURUSDx 11K
GBPJPYx 12K
NZDCADx 7.1K
USDJPYx 22K
EURAUDx 6K
GBPUSDx 4.9K
EURNZDx -1.2K
NZDCHFx 1.7K
USDCADx 7.7K
USDCHFx 993
CADJPYx 3.3K
GBPAUDx -24K
AUDNZDx -6.9K
AUDUSDx 9.4K
EURGBPx 8.3K
EURJPYx 8.2K
NZDJPYx 5.9K
GBPNZDx -3K
GBPCADx -6.1K
EURCADx 4K
CADCHFx -3
AUDCADx 1.6K
NZDUSDx 558
EURCHFx 1.7K
AUDCHFx 624
GBPCHFx 905
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +450.11 EUR
Худший трейд: -109 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +104.15 EUR
Макс. убыток в серии: -450.93 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.03.10 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.08 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.12 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 16:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.15 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 18:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.17 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.07 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.14 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwin Swing MT4
999 USD в месяц
91%
0
0
USD
4.3K
EUR
213
82%
2 640
81%
73%
1.73
1.06
EUR
49%
1:500
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