- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 640
Прибыльных трейдов:
2 142 (81.13%)
Убыточных трейдов:
498 (18.86%)
Лучший трейд:
450.11 EUR
Худший трейд:
-109.07 EUR
Общая прибыль:
6 569.15 EUR (466 781 pips)
Общий убыток:
-3 783.39 EUR (374 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (104.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
587.69 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
72.57%
Макс. загрузка депозита:
13.81%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.48
Длинных трейдов:
1 057 (40.04%)
Коротких трейдов:
1 583 (59.96%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
1.06 EUR
Средняя прибыль:
3.07 EUR
Средний убыток:
-7.60 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-450.93 EUR)
Макс. убыток в серии:
-450.93 EUR (8)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.41%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.84 EUR
Максимальная:
622.08 EUR (12.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.89% (622.08 EUR)
По эквити:
49.32% (2 097.40 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPYx
|267
|AUDJPYx
|258
|EURUSDx
|228
|GBPJPYx
|167
|NZDCADx
|163
|USDJPYx
|159
|EURAUDx
|123
|GBPUSDx
|120
|EURNZDx
|117
|NZDCHFx
|116
|USDCADx
|95
|USDCHFx
|91
|CADJPYx
|90
|GBPAUDx
|79
|AUDNZDx
|76
|AUDUSDx
|75
|EURGBPx
|72
|EURJPYx
|71
|NZDJPYx
|48
|GBPNZDx
|47
|GBPCADx
|40
|EURCADx
|38
|CADCHFx
|36
|AUDCADx
|18
|NZDUSDx
|16
|EURCHFx
|12
|AUDCHFx
|9
|GBPCHFx
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPYx
|348
|AUDJPYx
|286
|EURUSDx
|279
|GBPJPYx
|284
|NZDCADx
|135
|USDJPYx
|203
|EURAUDx
|113
|GBPUSDx
|205
|EURNZDx
|200
|NZDCHFx
|182
|USDCADx
|73
|USDCHFx
|132
|CADJPYx
|81
|GBPAUDx
|56
|AUDNZDx
|53
|AUDUSDx
|107
|EURGBPx
|129
|EURJPYx
|54
|NZDJPYx
|46
|GBPNZDx
|12
|GBPCADx
|31
|EURCADx
|41
|CADCHFx
|54
|AUDCADx
|26
|NZDUSDx
|20
|EURCHFx
|14
|AUDCHFx
|7
|GBPCHFx
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPYx
|8.6K
|AUDJPYx
|8.5K
|EURUSDx
|11K
|GBPJPYx
|12K
|NZDCADx
|7.1K
|USDJPYx
|22K
|EURAUDx
|6K
|GBPUSDx
|4.9K
|EURNZDx
|-1.2K
|NZDCHFx
|1.7K
|USDCADx
|7.7K
|USDCHFx
|993
|CADJPYx
|3.3K
|GBPAUDx
|-24K
|AUDNZDx
|-6.9K
|AUDUSDx
|9.4K
|EURGBPx
|8.3K
|EURJPYx
|8.2K
|NZDJPYx
|5.9K
|GBPNZDx
|-3K
|GBPCADx
|-6.1K
|EURCADx
|4K
|CADCHFx
|-3
|AUDCADx
|1.6K
|NZDUSDx
|558
|EURCHFx
|1.7K
|AUDCHFx
|624
|GBPCHFx
|905
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +450.11 EUR
Худший трейд: -109 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +104.15 EUR
Макс. убыток в серии: -450.93 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
91%
0
0
USD
USD
4.3K
EUR
EUR
213
82%
2 640
81%
73%
1.73
1.06
EUR
EUR
49%
1:500