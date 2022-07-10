SignauxSections
Guillaume Duportal

Darwin Swing MT4

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
168 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 66%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 148
Bénéfice trades:
1 750 (81.47%)
Perte trades:
398 (18.53%)
Meilleure transaction:
450.11 EUR
Pire transaction:
-109.07 EUR
Bénéfice brut:
5 397.63 EUR (378 102 pips)
Perte brute:
-3 203.38 EUR (300 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (29.64 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
587.69 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
73.47%
Charge de dépôt maximale:
13.81%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
840 (39.11%)
Courts trades:
1 308 (60.89%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
1.02 EUR
Bénéfice moyen:
3.08 EUR
Perte moyenne:
-8.05 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-450.93 EUR)
Perte consécutive maximale:
-450.93 EUR (8)
Croissance mensuelle:
0.67%
Prévision annuelle:
9.13%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.84 EUR
Maximal:
622.08 EUR (12.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.89% (622.08 EUR)
Par fonds propres:
49.32% (2 097.40 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPYx 208
AUDJPYx 205
EURUSDx 186
GBPJPYx 140
USDJPYx 129
NZDCADx 125
EURAUDx 106
NZDCHFx 105
GBPUSDx 93
EURNZDx 90
USDCADx 83
USDCHFx 77
GBPAUDx 69
CADJPYx 67
EURGBPx 62
EURJPYx 62
AUDUSDx 59
AUDNZDx 46
GBPNZDx 42
NZDJPYx 36
GBPCADx 36
CADCHFx 35
EURCADx 30
NZDUSDx 15
AUDCADx 14
EURCHFx 11
AUDCHFx 9
GBPCHFx 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPYx 231
AUDJPYx 240
EURUSDx 227
GBPJPYx 267
USDJPYx 148
NZDCADx 105
EURAUDx 95
NZDCHFx 164
GBPUSDx 162
EURNZDx 79
USDCADx 64
USDCHFx 113
GBPAUDx 46
CADJPYx 68
EURGBPx 109
EURJPYx 47
AUDUSDx 87
AUDNZDx 25
GBPNZDx 8
NZDJPYx 36
GBPCADx 24
CADCHFx 53
EURCADx 34
NZDUSDx 19
AUDCADx 24
EURCHFx 13
AUDCHFx 7
GBPCHFx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPYx 12K
AUDJPYx 1.5K
EURUSDx 13K
GBPJPYx 9.3K
USDJPYx 19K
NZDCADx 3.5K
EURAUDx 8.2K
NZDCHFx 253
GBPUSDx 6.8K
EURNZDx 5.2K
USDCADx 8.1K
USDCHFx 1.2K
GBPAUDx -26K
CADJPYx 1.3K
EURGBPx 6.6K
EURJPYx 6.9K
AUDUSDx 7.3K
AUDNZDx -5.4K
GBPNZDx -3.8K
NZDJPYx 4.1K
GBPCADx -7.2K
CADCHFx -98
EURCADx 2.9K
NZDUSDx 470
AUDCADx 1.2K
EURCHFx 1.6K
AUDCHFx 624
GBPCHFx 771
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +450.11 EUR
Pire transaction: -109 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +29.64 EUR
Perte consécutive maximale: -450.93 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.15 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 18:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.17 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.07 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.14 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.10 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.02.09 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.16 06:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.01.11 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.19 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.10.14 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.10.13 23:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.10.13 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darwin Swing MT4
999 USD par mois
66%
0
0
USD
4K
EUR
168
90%
2 148
81%
73%
1.68
1.02
EUR
49%
1:500
Copier

