信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Darwin Swing MT4
Guillaume Duportal

Darwin Swing MT4

Guillaume Duportal
Guillaume Duportal

Guillaume Duportal

4.6 (137)
6 产品 13 信号 5 主题 13 评论
0条评论
可靠性
214
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2022 91%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 642
盈利交易:
2 144 (81.15%)
亏损交易:
498 (18.85%)
最好交易:
450.11 EUR
最差交易:
-109.07 EUR
毛利:
6 571.44 EUR (467 184 pips)
毛利亏损:
-3 783.39 EUR (374 758 pips)
最大连续赢利:
41 (104.15 EUR)
最大连续盈利:
587.69 EUR (14)
夏普比率:
0.07
交易活动:
72.57%
最大入金加载:
13.81%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.48
长期交易:
1 058 (40.05%)
短期交易:
1 584 (59.95%)
利润因子:
1.74
预期回报:
1.06 EUR
平均利润:
3.07 EUR
平均损失:
-7.60 EUR
最大连续失误:
8 (-450.93 EUR)
最大连续亏损:
-450.93 EUR (8)
每月增长:
3.21%
年度预测:
39.19%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
0.84 EUR
最大值:
622.08 EUR (12.89%)
相对跌幅:
结余:
12.89% (622.08 EUR)
净值:
49.32% (2 097.40 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPYx 267
AUDJPYx 258
EURUSDx 228
GBPJPYx 167
NZDCADx 164
USDJPYx 159
EURAUDx 123
GBPUSDx 120
EURNZDx 117
NZDCHFx 116
USDCADx 96
USDCHFx 91
CADJPYx 90
GBPAUDx 79
AUDNZDx 76
AUDUSDx 75
EURGBPx 72
EURJPYx 71
NZDJPYx 48
GBPNZDx 47
GBPCADx 40
EURCADx 38
CADCHFx 36
AUDCADx 18
NZDUSDx 16
EURCHFx 12
AUDCHFx 9
GBPCHFx 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPYx 348
AUDJPYx 286
EURUSDx 279
GBPJPYx 284
NZDCADx 136
USDJPYx 203
EURAUDx 113
GBPUSDx 205
EURNZDx 200
NZDCHFx 182
USDCADx 74
USDCHFx 132
CADJPYx 81
GBPAUDx 56
AUDNZDx 53
AUDUSDx 107
EURGBPx 129
EURJPYx 54
NZDJPYx 46
GBPNZDx 12
GBPCADx 31
EURCADx 41
CADCHFx 54
AUDCADx 26
NZDUSDx 20
EURCHFx 14
AUDCHFx 7
GBPCHFx 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPYx 8.6K
AUDJPYx 8.5K
EURUSDx 11K
GBPJPYx 12K
NZDCADx 7.3K
USDJPYx 22K
EURAUDx 6K
GBPUSDx 4.9K
EURNZDx -1.2K
NZDCHFx 1.7K
USDCADx 7.9K
USDCHFx 993
CADJPYx 3.3K
GBPAUDx -24K
AUDNZDx -6.9K
AUDUSDx 9.4K
EURGBPx 8.3K
EURJPYx 8.2K
NZDJPYx 5.9K
GBPNZDx -3K
GBPCADx -6.1K
EURCADx 4K
CADCHFx -3
AUDCADx 1.6K
NZDUSDx 558
EURCHFx 1.7K
AUDCHFx 624
GBPCHFx 905
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +450.11 EUR
最差交易: -109 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +104.15 EUR
最大连续亏损: -450.93 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.03.10 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.08 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.12 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 16:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.15 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 18:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.17 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.07 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.14 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Darwin Swing MT4
每月999 USD
91%
0
0
USD
4.3K
EUR
214
82%
2 642
81%
73%
1.73
1.06
EUR
49%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载