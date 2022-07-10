- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 642
盈利交易:
2 144 (81.15%)
亏损交易:
498 (18.85%)
最好交易:
450.11 EUR
最差交易:
-109.07 EUR
毛利:
6 571.44 EUR (467 184 pips)
毛利亏损:
-3 783.39 EUR (374 758 pips)
最大连续赢利:
41 (104.15 EUR)
最大连续盈利:
587.69 EUR (14)
夏普比率:
0.07
交易活动:
72.57%
最大入金加载:
13.81%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.48
长期交易:
1 058 (40.05%)
短期交易:
1 584 (59.95%)
利润因子:
1.74
预期回报:
1.06 EUR
平均利润:
3.07 EUR
平均损失:
-7.60 EUR
最大连续失误:
8 (-450.93 EUR)
最大连续亏损:
-450.93 EUR (8)
每月增长:
3.21%
年度预测:
39.19%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
0.84 EUR
最大值:
622.08 EUR (12.89%)
相对跌幅:
结余:
12.89% (622.08 EUR)
净值:
49.32% (2 097.40 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPYx
|267
|AUDJPYx
|258
|EURUSDx
|228
|GBPJPYx
|167
|NZDCADx
|164
|USDJPYx
|159
|EURAUDx
|123
|GBPUSDx
|120
|EURNZDx
|117
|NZDCHFx
|116
|USDCADx
|96
|USDCHFx
|91
|CADJPYx
|90
|GBPAUDx
|79
|AUDNZDx
|76
|AUDUSDx
|75
|EURGBPx
|72
|EURJPYx
|71
|NZDJPYx
|48
|GBPNZDx
|47
|GBPCADx
|40
|EURCADx
|38
|CADCHFx
|36
|AUDCADx
|18
|NZDUSDx
|16
|EURCHFx
|12
|AUDCHFx
|9
|GBPCHFx
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPYx
|348
|AUDJPYx
|286
|EURUSDx
|279
|GBPJPYx
|284
|NZDCADx
|136
|USDJPYx
|203
|EURAUDx
|113
|GBPUSDx
|205
|EURNZDx
|200
|NZDCHFx
|182
|USDCADx
|74
|USDCHFx
|132
|CADJPYx
|81
|GBPAUDx
|56
|AUDNZDx
|53
|AUDUSDx
|107
|EURGBPx
|129
|EURJPYx
|54
|NZDJPYx
|46
|GBPNZDx
|12
|GBPCADx
|31
|EURCADx
|41
|CADCHFx
|54
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|26
|NZDUSDx
|20
|EURCHFx
|14
|AUDCHFx
|7
|GBPCHFx
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPYx
|8.6K
|AUDJPYx
|8.5K
|EURUSDx
|11K
|GBPJPYx
|12K
|NZDCADx
|7.3K
|USDJPYx
|22K
|EURAUDx
|6K
|GBPUSDx
|4.9K
|EURNZDx
|-1.2K
|NZDCHFx
|1.7K
|USDCADx
|7.9K
|USDCHFx
|993
|CADJPYx
|3.3K
|GBPAUDx
|-24K
|AUDNZDx
|-6.9K
|AUDUSDx
|9.4K
|EURGBPx
|8.3K
|EURJPYx
|8.2K
|NZDJPYx
|5.9K
|GBPNZDx
|-3K
|GBPCADx
|-6.1K
|EURCADx
|4K
|CADCHFx
|-3
|AUDCADx
|1.6K
|NZDUSDx
|558
|EURCHFx
|1.7K
|AUDCHFx
|624
|GBPCHFx
|905
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +450.11 EUR
最差交易: -109 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +104.15 EUR
最大连续亏损: -450.93 EUR
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
91%
0
0
USD
USD
4.3K
EUR
EUR
214
82%
2 642
81%
73%
1.73
1.06
EUR
EUR
49%
1:500