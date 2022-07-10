SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Darwin Swing MT4
Guillaume Duportal

Darwin Swing MT4

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
168 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 66%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 148
Profit Trade:
1 750 (81.47%)
Loss Trade:
398 (18.53%)
Best Trade:
450.11 EUR
Worst Trade:
-109.07 EUR
Profitto lordo:
5 397.63 EUR (378 102 pips)
Perdita lorda:
-3 203.38 EUR (300 983 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (29.64 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
587.69 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
73.47%
Massimo carico di deposito:
13.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
840 (39.11%)
Short Trade:
1 308 (60.89%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
1.02 EUR
Profitto medio:
3.08 EUR
Perdita media:
-8.05 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-450.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-450.93 EUR (8)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
9.13%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 EUR
Massimale:
622.08 EUR (12.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.89% (622.08 EUR)
Per equità:
49.32% (2 097.40 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPYx 208
AUDJPYx 205
EURUSDx 186
GBPJPYx 140
USDJPYx 129
NZDCADx 125
EURAUDx 106
NZDCHFx 105
GBPUSDx 93
EURNZDx 90
USDCADx 83
USDCHFx 77
GBPAUDx 69
CADJPYx 67
EURGBPx 62
EURJPYx 62
AUDUSDx 59
AUDNZDx 46
GBPNZDx 42
NZDJPYx 36
GBPCADx 36
CADCHFx 35
EURCADx 30
NZDUSDx 15
AUDCADx 14
EURCHFx 11
AUDCHFx 9
GBPCHFx 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPYx 231
AUDJPYx 240
EURUSDx 227
GBPJPYx 267
USDJPYx 148
NZDCADx 105
EURAUDx 95
NZDCHFx 164
GBPUSDx 162
EURNZDx 79
USDCADx 64
USDCHFx 113
GBPAUDx 46
CADJPYx 68
EURGBPx 109
EURJPYx 47
AUDUSDx 87
AUDNZDx 25
GBPNZDx 8
NZDJPYx 36
GBPCADx 24
CADCHFx 53
EURCADx 34
NZDUSDx 19
AUDCADx 24
EURCHFx 13
AUDCHFx 7
GBPCHFx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPYx 12K
AUDJPYx 1.5K
EURUSDx 13K
GBPJPYx 9.3K
USDJPYx 19K
NZDCADx 3.5K
EURAUDx 8.2K
NZDCHFx 253
GBPUSDx 6.8K
EURNZDx 5.2K
USDCADx 8.1K
USDCHFx 1.2K
GBPAUDx -26K
CADJPYx 1.3K
EURGBPx 6.6K
EURJPYx 6.9K
AUDUSDx 7.3K
AUDNZDx -5.4K
GBPNZDx -3.8K
NZDJPYx 4.1K
GBPCADx -7.2K
CADCHFx -98
EURCADx 2.9K
NZDUSDx 470
AUDCADx 1.2K
EURCHFx 1.6K
AUDCHFx 624
GBPCHFx 771
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +450.11 EUR
Worst Trade: -109 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +29.64 EUR
Massima perdita consecutiva: -450.93 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.15 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 18:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.17 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.07 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.14 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.10 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.02.09 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.16 06:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.01.11 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.19 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.10.14 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.10.13 23:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.10.13 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwin Swing MT4
999USD al mese
66%
0
0
USD
4K
EUR
168
90%
2 148
81%
73%
1.68
1.02
EUR
49%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.