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Signals / MetaTrader 4 / Darwin Swing MT4
Guillaume Duportal

Darwin Swing MT4

Guillaume Duportal
Guillaume Duportal

Guillaume Duportal

4.6 (137)
6 products 13 signals 5 topics 13 comments
0 reviews
Reliability
213 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2022 91%
ThinkMarkets-Live 2
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 640
Profit Trades:
2 142 (81.13%)
Loss Trades:
498 (18.86%)
Best trade:
450.11 EUR
Worst trade:
-109.07 EUR
Gross Profit:
6 569.15 EUR (466 781 pips)
Gross Loss:
-3 783.39 EUR (374 758 pips)
Maximum consecutive wins:
41 (104.15 EUR)
Maximal consecutive profit:
587.69 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
72.57%
Max deposit load:
13.81%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
4.48
Long Trades:
1 057 (40.04%)
Short Trades:
1 583 (59.96%)
Profit Factor:
1.74
Expected Payoff:
1.06 EUR
Average Profit:
3.07 EUR
Average Loss:
-7.60 EUR
Maximum consecutive losses:
8 (-450.93 EUR)
Maximal consecutive loss:
-450.93 EUR (8)
Monthly growth:
3.33%
Annual Forecast:
40.41%
Algo trading:
82%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.84 EUR
Maximal:
622.08 EUR (12.89%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.89% (622.08 EUR)
By Equity:
49.32% (2 097.40 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
CHFJPYx 267
AUDJPYx 258
EURUSDx 228
GBPJPYx 167
NZDCADx 163
USDJPYx 159
EURAUDx 123
GBPUSDx 120
EURNZDx 117
NZDCHFx 116
USDCADx 95
USDCHFx 91
CADJPYx 90
GBPAUDx 79
AUDNZDx 76
AUDUSDx 75
EURGBPx 72
EURJPYx 71
NZDJPYx 48
GBPNZDx 47
GBPCADx 40
EURCADx 38
CADCHFx 36
AUDCADx 18
NZDUSDx 16
EURCHFx 12
AUDCHFx 9
GBPCHFx 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPYx 348
AUDJPYx 286
EURUSDx 279
GBPJPYx 284
NZDCADx 135
USDJPYx 203
EURAUDx 113
GBPUSDx 205
EURNZDx 200
NZDCHFx 182
USDCADx 73
USDCHFx 132
CADJPYx 81
GBPAUDx 56
AUDNZDx 53
AUDUSDx 107
EURGBPx 129
EURJPYx 54
NZDJPYx 46
GBPNZDx 12
GBPCADx 31
EURCADx 41
CADCHFx 54
AUDCADx 26
NZDUSDx 20
EURCHFx 14
AUDCHFx 7
GBPCHFx 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPYx 8.6K
AUDJPYx 8.5K
EURUSDx 11K
GBPJPYx 12K
NZDCADx 7.1K
USDJPYx 22K
EURAUDx 6K
GBPUSDx 4.9K
EURNZDx -1.2K
NZDCHFx 1.7K
USDCADx 7.7K
USDCHFx 993
CADJPYx 3.3K
GBPAUDx -24K
AUDNZDx -6.9K
AUDUSDx 9.4K
EURGBPx 8.3K
EURJPYx 8.2K
NZDJPYx 5.9K
GBPNZDx -3K
GBPCADx -6.1K
EURCADx 4K
CADCHFx -3
AUDCADx 1.6K
NZDUSDx 558
EURCHFx 1.7K
AUDCHFx 624
GBPCHFx 905
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +450.11 EUR
Worst trade: -109 EUR
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +104.15 EUR
Maximal consecutive loss: -450.93 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ThinkMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.03.10 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.08 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.12 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 16:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.15 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.12 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.25 18:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.17 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.07 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.14 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Darwin Swing MT4
999 USD per month
91%
0
0
USD
4.3K
EUR
213
82%
2 640
81%
73%
1.73
1.06
EUR
49%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.