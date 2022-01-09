SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Oilman2
Mr Nisit Noijeam

Oilman2

Mr Nisit Noijeam
0 inceleme
Güvenilirlik
203 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 123%
Axi-US09-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 240
Kârla kapanan işlemler:
1 203 (97.01%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (2.98%)
En iyi işlem:
813.45 USD
En kötü işlem:
-22.02 USD
Brüt kâr:
17 963.26 USD (1 489 781 pips)
Brüt zarar:
-207.80 USD (226 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
215 (651.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 319.90 USD (163)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.33%
Maks. mevduat yükü:
4.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
297.26
Alış işlemleri:
1 209 (97.50%)
Satış işlemleri:
31 (2.50%)
Kâr faktörü:
86.44
Beklenen getiri:
14.32 USD
Ortalama kâr:
14.93 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-43.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.73 USD (3)
Aylık büyüme:
1.00%
Yıllık tahmin:
12.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
59.73 USD (0.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.31% (59.73 USD)
Varlığa göre:
38.85% (1 971.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 951
WTI.fs 148
Tesla+ 56
Meta+ 33
CHINA50.fs 22
BTCUSD 16
Coinbase+ 7
AAL+ 4
AirFrance+ 2
VIX.fs 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 9.4K
WTI.fs 3.9K
Tesla+ 2.3K
Meta+ 2K
CHINA50.fs 48
BTCUSD -31
Coinbase+ 139
AAL+ 54
AirFrance+ 0
VIX.fs -7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 843K
WTI.fs 20K
Tesla+ 39K
Meta+ 18K
CHINA50.fs 218K
BTCUSD 114K
Coinbase+ 2K
AAL+ 354
AirFrance+ 0
VIX.fs -169
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +813.45 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 163
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +651.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live
3.01 × 168
İnceleme yok
