- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 240
Profit Trade:
1 203 (97.01%)
Loss Trade:
37 (2.98%)
Best Trade:
813.45 USD
Worst Trade:
-22.02 USD
Profitto lordo:
17 963.26 USD (1 489 781 pips)
Perdita lorda:
-207.80 USD (226 511 pips)
Vincite massime consecutive:
215 (651.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 319.90 USD (163)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.33%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
297.26
Long Trade:
1 209 (97.50%)
Short Trade:
31 (2.50%)
Fattore di profitto:
86.44
Profitto previsto:
14.32 USD
Profitto medio:
14.93 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-43.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.73 USD (3)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
12.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
59.73 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.31% (59.73 USD)
Per equità:
38.85% (1 971.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|951
|WTI.fs
|148
|Tesla+
|56
|Meta+
|33
|CHINA50.fs
|22
|BTCUSD
|16
|Coinbase+
|7
|AAL+
|4
|AirFrance+
|2
|VIX.fs
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|9.4K
|WTI.fs
|3.9K
|Tesla+
|2.3K
|Meta+
|2K
|CHINA50.fs
|48
|BTCUSD
|-31
|Coinbase+
|139
|AAL+
|54
|AirFrance+
|0
|VIX.fs
|-7
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|843K
|WTI.fs
|20K
|Tesla+
|39K
|Meta+
|18K
|CHINA50.fs
|218K
|BTCUSD
|114K
|Coinbase+
|2K
|AAL+
|354
|AirFrance+
|0
|VIX.fs
|-169
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +813.45 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 163
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +651.52 USD
Massima perdita consecutiva: -43.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|3.01 × 168
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
123%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
203
0%
1 240
97%
97%
86.44
14.32
USD
USD
39%
1:200