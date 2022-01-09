SegnaliSezioni
Mr Nisit Noijeam

Oilman2

Mr Nisit Noijeam
0 recensioni
Affidabilità
203 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2021 123%
Axi-US09-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 240
Profit Trade:
1 203 (97.01%)
Loss Trade:
37 (2.98%)
Best Trade:
813.45 USD
Worst Trade:
-22.02 USD
Profitto lordo:
17 963.26 USD (1 489 781 pips)
Perdita lorda:
-207.80 USD (226 511 pips)
Vincite massime consecutive:
215 (651.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 319.90 USD (163)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.33%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
297.26
Long Trade:
1 209 (97.50%)
Short Trade:
31 (2.50%)
Fattore di profitto:
86.44
Profitto previsto:
14.32 USD
Profitto medio:
14.93 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-43.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.73 USD (3)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
12.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
59.73 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.31% (59.73 USD)
Per equità:
38.85% (1 971.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 951
WTI.fs 148
Tesla+ 56
Meta+ 33
CHINA50.fs 22
BTCUSD 16
Coinbase+ 7
AAL+ 4
AirFrance+ 2
VIX.fs 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 9.4K
WTI.fs 3.9K
Tesla+ 2.3K
Meta+ 2K
CHINA50.fs 48
BTCUSD -31
Coinbase+ 139
AAL+ 54
AirFrance+ 0
VIX.fs -7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 843K
WTI.fs 20K
Tesla+ 39K
Meta+ 18K
CHINA50.fs 218K
BTCUSD 114K
Coinbase+ 2K
AAL+ 354
AirFrance+ 0
VIX.fs -169
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +813.45 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 163
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +651.52 USD
Massima perdita consecutiva: -43.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US07-Live
3.01 × 168
