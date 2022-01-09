- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 482
Прибыльных трейдов:
1 439 (97.09%)
Убыточных трейдов:
43 (2.90%)
Лучший трейд:
813.45 USD
Худший трейд:
-24.86 USD
Общая прибыль:
19 103.10 USD (1 760 289 pips)
Общий убыток:
-260.32 USD (247 182 pips)
Макс. серия выигрышей:
344 (1 138.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 319.90 USD (163)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.16%
Макс. загрузка депозита:
4.48%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
315.47
Длинных трейдов:
1 411 (95.21%)
Коротких трейдов:
71 (4.79%)
Профит фактор:
73.38
Мат. ожидание:
12.71 USD
Средняя прибыль:
13.28 USD
Средний убыток:
-6.05 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-43.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.73 USD (3)
Прирост в месяц:
3.36%
Годовой прогноз:
40.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
59.73 USD (0.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (13.73 USD)
По эквити:
44.89% (2 333.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOIL
|1193
|WTI.fs
|148
|Tesla+
|56
|Meta+
|33
|CHINA50.fs
|22
|BTCUSD
|16
|Coinbase+
|7
|AAL+
|4
|AirFrance+
|2
|VIX.fs
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOIL
|11K
|WTI.fs
|3.9K
|Tesla+
|2.3K
|Meta+
|2K
|CHINA50.fs
|48
|BTCUSD
|-31
|Coinbase+
|139
|AAL+
|54
|AirFrance+
|0
|VIX.fs
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOIL
|1M
|WTI.fs
|20K
|Tesla+
|39K
|Meta+
|18K
|CHINA50.fs
|218K
|BTCUSD
|114K
|Coinbase+
|2K
|AAL+
|354
|AirFrance+
|0
|VIX.fs
|-169
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +813.45 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 163
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 138.82 USD
Макс. убыток в серии: -43.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US09-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi-US07-Live
|3.01 × 168
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
248
0%
1 482
97%
94%
73.38
12.71
USD
USD
45%
1:200