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Сигналы / MetaTrader 4 / Oilman2
Mr Nisit Noijeam

Oilman2

Mr Nisit Noijeam
Mr Nisit Noijeam

Mr Nisit Noijeam

5 (4)
18 продуктов 9 сигналов
0 отзывов
Надежность
248 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 91%
Axi-US09-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 482
Прибыльных трейдов:
1 439 (97.09%)
Убыточных трейдов:
43 (2.90%)
Лучший трейд:
813.45 USD
Худший трейд:
-24.86 USD
Общая прибыль:
19 103.10 USD (1 760 289 pips)
Общий убыток:
-260.32 USD (247 182 pips)
Макс. серия выигрышей:
344 (1 138.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 319.90 USD (163)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.16%
Макс. загрузка депозита:
4.48%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
315.47
Длинных трейдов:
1 411 (95.21%)
Коротких трейдов:
71 (4.79%)
Профит фактор:
73.38
Мат. ожидание:
12.71 USD
Средняя прибыль:
13.28 USD
Средний убыток:
-6.05 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-43.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.73 USD (3)
Прирост в месяц:
3.36%
Годовой прогноз:
40.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
59.73 USD (0.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (13.73 USD)
По эквити:
44.89% (2 333.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USOIL 1193
WTI.fs 148
Tesla+ 56
Meta+ 33
CHINA50.fs 22
BTCUSD 16
Coinbase+ 7
AAL+ 4
AirFrance+ 2
VIX.fs 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USOIL 11K
WTI.fs 3.9K
Tesla+ 2.3K
Meta+ 2K
CHINA50.fs 48
BTCUSD -31
Coinbase+ 139
AAL+ 54
AirFrance+ 0
VIX.fs -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USOIL 1M
WTI.fs 20K
Tesla+ 39K
Meta+ 18K
CHINA50.fs 218K
BTCUSD 114K
Coinbase+ 2K
AAL+ 354
AirFrance+ 0
VIX.fs -169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +813.45 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 163
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 138.82 USD
Макс. убыток в серии: -43.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US09-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi-US07-Live
3.01 × 168
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Нет отзывов
2026.07.26 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.28 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 20:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.26 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.17 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.06 18:25
80% of growth achieved within 75 days. This comprises 4.75% of days out of 1578 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.23 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.22 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.21 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.20 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.20 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 01:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 09:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 12:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Oilman2
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
5.5K
USD
248
0%
1 482
97%
94%
73.38
12.71
USD
45%
1:200
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