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Mr Nisit Noijeam

Oilman2

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交易:
1 484
盈利交易:
1 441 (97.10%)
亏损交易:
43 (2.90%)
最好交易:
813.45 USD
最差交易:
-24.86 USD
毛利:
19 111.71 USD (1 761 140 pips)
毛利亏损:
-260.32 USD (247 182 pips)
最大连续赢利:
344 (1 138.82 USD)
最大连续盈利:
5 319.90 USD (163)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.16%
最大入金加载:
4.48%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
17 天
采收率:
315.61
长期交易:
1 413 (95.22%)
短期交易:
71 (4.78%)
利润因子:
73.42
预期回报:
12.70 USD
平均利润:
13.26 USD
平均损失:
-6.05 USD
最大连续失误:
6 (-43.23 USD)
最大连续亏损:
-59.73 USD (3)
每月增长:
3.18%
年度预测:
39.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
59.73 USD (0.41%)
相对跌幅:
结余:
0.27% (13.73 USD)
净值:
44.89% (2 333.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USOIL 1195
WTI.fs 148
Tesla+ 56
Meta+ 33
CHINA50.fs 22
BTCUSD 16
Coinbase+ 7
AAL+ 4
AirFrance+ 2
VIX.fs 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USOIL 11K
WTI.fs 3.9K
Tesla+ 2.3K
Meta+ 2K
CHINA50.fs 48
BTCUSD -31
Coinbase+ 139
AAL+ 54
AirFrance+ 0
VIX.fs -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USOIL 1M
WTI.fs 20K
Tesla+ 39K
Meta+ 18K
CHINA50.fs 218K
BTCUSD 114K
Coinbase+ 2K
AAL+ 354
AirFrance+ 0
VIX.fs -169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
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最好交易: +813.45 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 163
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 138.82 USD
最大连续亏损: -43.23 USD

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2026.07.26 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.28 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 20:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.26 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.17 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.06 18:25
80% of growth achieved within 75 days. This comprises 4.75% of days out of 1578 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.23 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.22 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.21 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.20 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.20 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 01:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 09:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 12:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Oilman2
每月30 USD
91%
0
0
USD
5.5K
USD
249
0%
1 484
97%
94%
73.41
12.70
USD
45%
1:200
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