- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 484
盈利交易:
1 441 (97.10%)
亏损交易:
43 (2.90%)
最好交易:
813.45 USD
最差交易:
-24.86 USD
毛利:
19 111.71 USD (1 761 140 pips)
毛利亏损:
-260.32 USD (247 182 pips)
最大连续赢利:
344 (1 138.82 USD)
最大连续盈利:
5 319.90 USD (163)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.16%
最大入金加载:
4.48%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
17 天
采收率:
315.61
长期交易:
1 413 (95.22%)
短期交易:
71 (4.78%)
利润因子:
73.42
预期回报:
12.70 USD
平均利润:
13.26 USD
平均损失:
-6.05 USD
最大连续失误:
6 (-43.23 USD)
最大连续亏损:
-59.73 USD (3)
每月增长:
3.18%
年度预测:
39.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
59.73 USD (0.41%)
相对跌幅:
结余:
0.27% (13.73 USD)
净值:
44.89% (2 333.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOIL
|1195
|WTI.fs
|148
|Tesla+
|56
|Meta+
|33
|CHINA50.fs
|22
|BTCUSD
|16
|Coinbase+
|7
|AAL+
|4
|AirFrance+
|2
|VIX.fs
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOIL
|11K
|WTI.fs
|3.9K
|Tesla+
|2.3K
|Meta+
|2K
|CHINA50.fs
|48
|BTCUSD
|-31
|Coinbase+
|139
|AAL+
|54
|AirFrance+
|0
|VIX.fs
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOIL
|1M
|WTI.fs
|20K
|Tesla+
|39K
|Meta+
|18K
|CHINA50.fs
|218K
|BTCUSD
|114K
|Coinbase+
|2K
|AAL+
|354
|AirFrance+
|0
|VIX.fs
|-169
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +813.45 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 163
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 138.82 USD
最大连续亏损: -43.23 USD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
91%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
249
0%
1 484
97%
94%
73.41
12.70
USD
USD
45%
1:200