SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Oilman2
Mr Nisit Noijeam

Oilman2

Mr Nisit Noijeam
0 avis
Fiabilité
203 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2021 123%
Axi-US09-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 238
Bénéfice trades:
1 201 (97.01%)
Perte trades:
37 (2.99%)
Meilleure transaction:
813.45 USD
Pire transaction:
-22.02 USD
Bénéfice brut:
17 955.44 USD (1 488 078 pips)
Perte brute:
-207.80 USD (226 511 pips)
Gains consécutifs maximales:
213 (643.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 319.90 USD (163)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.33%
Charge de dépôt maximale:
4.48%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
297.13
Longs trades:
1 207 (97.50%)
Courts trades:
31 (2.50%)
Facteur de profit:
86.41
Rendement attendu:
14.34 USD
Bénéfice moyen:
14.95 USD
Perte moyenne:
-5.62 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-43.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.73 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.86%
Prévision annuelle:
10.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
59.73 USD (0.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.31% (59.73 USD)
Par fonds propres:
38.85% (1 971.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 949
WTI.fs 148
Tesla+ 56
Meta+ 33
CHINA50.fs 22
BTCUSD 16
Coinbase+ 7
AAL+ 4
AirFrance+ 2
VIX.fs 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 9.4K
WTI.fs 3.9K
Tesla+ 2.3K
Meta+ 2K
CHINA50.fs 48
BTCUSD -31
Coinbase+ 139
AAL+ 54
AirFrance+ 0
VIX.fs -7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 841K
WTI.fs 20K
Tesla+ 39K
Meta+ 18K
CHINA50.fs 218K
BTCUSD 114K
Coinbase+ 2K
AAL+ 354
AirFrance+ 0
VIX.fs -169
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +813.45 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 163
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +643.70 USD
Perte consécutive maximale: -43.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US07-Live
3.01 × 168
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 12:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 10:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 15:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 07:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 02:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 08:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Oilman2
50 USD par mois
123%
0
0
USD
5.1K
USD
203
0%
1 238
97%
97%
86.40
14.34
USD
39%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.