Dövizler / YUMC
YUMC: Yum China Holdings Inc
43.78 USD 0.05 (0.11%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
YUMC fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.54 ve Yüksek fiyatı olarak 43.91 aralığında işlem gördü.
Yum China Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
43.54 43.91
Yıllık aralık
41.00 53.99
- Önceki kapanış
- 43.83
- Açılış
- 43.83
- Satış
- 43.78
- Alış
- 44.08
- Düşük
- 43.54
- Yüksek
- 43.91
- Hacim
- 2.259 K
- Günlük değişim
- -0.11%
- Aylık değişim
- -1.26%
- 6 aylık değişim
- -16.40%
- Yıllık değişim
- -2.71%
21 Eylül, Pazar