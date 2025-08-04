KurseKategorien
Währungen / YUMC
YUMC: Yum China Holdings Inc

43.83 USD 0.87 (1.95%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YUMC hat sich für heute um -1.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.19 bis zu einem Hoch von 44.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Yum China Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
43.19 44.06
Jahresspanne
41.00 53.99
Vorheriger Schlusskurs
44.70
Eröffnung
44.06
Bid
43.83
Ask
44.13
Tief
43.19
Hoch
44.06
Volumen
4.729 K
Tagesänderung
-1.95%
Monatsänderung
-1.15%
6-Monatsänderung
-16.31%
Jahresänderung
-2.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K