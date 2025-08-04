Währungen / YUMC
YUMC: Yum China Holdings Inc
43.83 USD 0.87 (1.95%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YUMC hat sich für heute um -1.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.19 bis zu einem Hoch von 44.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yum China Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
43.19 44.06
Jahresspanne
41.00 53.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.70
- Eröffnung
- 44.06
- Bid
- 43.83
- Ask
- 44.13
- Tief
- 43.19
- Hoch
- 44.06
- Volumen
- 4.729 K
- Tagesänderung
- -1.95%
- Monatsänderung
- -1.15%
- 6-Monatsänderung
- -16.31%
- Jahresänderung
- -2.60%
